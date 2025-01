BARI - Il 1 e 2 febbraio 2025, Bari diventa il cuore pulsante della danza contemporanea con un evento di eccezionale valore formativo. ResExtensa - Centro Nazionale di Produzione della Danza Porta d’Oriente in collaborazione con i direttori della compagnia Kor’sia – Antonio de Rosa, Mattia Russo e Giuseppe d'Agostino – presenta un workshop esclusivo dedicato al repertorio di Sharon Eyal, una delle figure più innovatrici e acclamate della danza internazionale. Questo workshop, che si terrà nella città pugliese, offre ai danzatori avanzati e professionisti un'occasione unica di esplorare il linguaggio coreografico di Eyal, interpretato e trasmesso dal danzatore Johnny McMillan, protagonista delle sue creazioni e figura centrale nella compagnia L-E-V. La sua esperienza diretta con la coreografa israeliana, unita alla sua straordinaria tecnica e sensibilità interpretativa, rappresenta una guida insostituibile per comprendere e interiorizzare il mondo emozionale e fisico che caratterizza le opere di Sharon Eyal.

Il Centro Nazionale di Produzione della Danza ResExtensa- Porta d’Oriente continua a confermare il suo impegno nell'offrire opportunità formative di livello internazionale, favorendo l’incontro tra grandi maestri e giovani danzatori. Il workshop si inserisce in un percorso di crescita che, grazie alla sinergia con i direttori di Kor’sia, conferma ancora una volta la qualità e la rilevanza delle proposte culturali legate alla danza contemporanea in Italia.

Il Metodo di Sharon Eyal: Potenza e Profondità Espressiva

Sharon Eyal è nota per la sua capacità di mescolare potenza fisica e profondità emotiva, creando performance che toccano il pubblico a un livello intimo e universale. Le sue creazioni, spesso eseguite in un flusso continuo e pulsante di movimenti, esplorano temi come l'individualità, l'intimità e la collettività, attraverso una danza che gioca con la ripetizione e l'ossessione. Il workshop sarà un’opportunità preziosa per i partecipanti di lavorare con uno dei linguaggi più distintivi della scena contemporanea, immergendosi nel ritmo e nell’intensità che contraddistinguono il lavoro di Eyal.

Johnny McMillan: Danzatore e Collaboratore Chiave

A guidare i partecipanti in questa intensa esperienza formativa sarà Johnny McMillan, che da anni collabora con Sharon Eyal e la sua compagnia L-E-V. McMillan non è solo un interprete di grande talento, ma un vero e proprio ambasciatore del metodo Eyal, capace di trasmettere la precisione tecnica, la fluidità dei movimenti e la carica emotiva che contraddistinguono il repertorio della coreografa. Con la sua esperienza diretta e il suo approccio pedagogico, McMillan saprà adattare la sua guida a ogni singolo partecipante, spingendolo a esplorare nuove potenzialità espressive e a perfezionare la propria tecnica.

Un Corso di Alta Formazione

Il workshop si svolgerà in due giorni intensivi: sabato 1 febbraio, dalle 14:00, e domenica 2 febbraio, dalle 10:00, per un totale di 10 ore di formazione intensiva. Un’occasione imperdibile per chi desidera accedere a un livello avanzato di perfezionamento e scoprire uno dei linguaggi più innovativi della danza contemporanea. Bari, con il suo fascino culturale e la sua vibrante scena artistica, rappresenta la cornice ideale per questo evento di alta qualità formativa.





INFO

Il workshop è rivolto a danzatori professionisti e avanzati che desiderano perfezionarsi nel repertorio di Sharon Eyal, una delle figure più richieste della danza contemporanea. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’indirizzo email laboratori@resextensa.it.