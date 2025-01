Unapol presente a Evolio Expo: valorizzare l’olio extra vergine di oliva e tutelare il settore

BARI - Unapol – Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli – annuncia con entusiasmo la propria partecipazione a Evolio Expo, l’evento fieristico che dal 30 gennaio al 1° febbraio porterà a Bari, nei padiglioni della Fiera del Levante, le eccellenze rappresentative del mondo dell’olio extra vergine di oliva.

La presenza di Unapol a questa importante manifestazione rappresenta un’occasione preziosa per ribadire il proprio ruolo centrale: rappresentare e tutelare le Organizzazioni di Produttori (OP) del settore olivicolo. Attraverso il supporto alle OP, Unapol lavora ogni giorno per promuovere la qualità, la sostenibilità e la crescita economica di un comparto strategico per l’agricoltura e l’identità del nostro Paese.

Il Presidente Unapol, Tommaso Loiodice, sottolinea l’importanza dell’evento e afferma: “L’olio extra vergine di oliva è uno dei simboli del Mediterraneo, una regione che rappresenta la culla della sua coltivazione. Tra i paesi produttori, l’Italia si distingue come protagonista assoluto grazie alla sua biodiversità unica: oltre 500 cultivar diverse fanno del nostro olio un prodotto inimitabile per gusto, aroma e caratteristiche nutrizionali. Unapol celebra questo primato, sottolineando come la tradizione italiana contribuisca a mantenere viva l’identità del comparto a livello globale”.

L’olio extra vergine di oliva è un prodotto che non si limita a essere un condimento, ma è un vero e proprio patrimonio di benessere. Ricco di antiossidanti, acidi grassi monoinsaturi e vitamine, l’olio extra vergine di oliva è riconosciuto a livello internazionale per i suoi effetti benefici sulla salute, come la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e la sua azione antinfiammatoria. Unapol porterà all’attenzione dei visitatori dati e numeri di questo settore, sottolineandone il valore culturale, economico e strategico per l’Italia.

Tra i momenti più attesi, spiccano i cooking show dello Chef Umberto Vezzoli, amico e testimonial di Unapol e La Finezza. Con la sua maestria e passione, Vezzoli dimostrerà come ogni piatto, ogni ingrediente, possa essere esaltato al massimo grazie alla scelta del giusto olio extra vergine di oliva. Attraverso ricette innovative e tecniche raffinate, lo chef coinvolgerà il pubblico in un viaggio culinario unico, sottolineando il valore dell’olio non solo come condimento, ma come ingrediente fondamentale per esaltare i sapori e garantire un’esperienza gastronomica autentica.

Il Presidente Loiodice invita tutti i professionisti del settore, i visitatori e gli appassionati a visitare Casa Unapol: “Sarà un’opportunità per confrontarsi su tematiche chiave, ribadire il valore dell’olio extra vergine di oliva e guardare al futuro con rinnovata fiducia e ambizione”.