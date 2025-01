Bari, Emiliano e Piemontese presentano l’attività dei trapianti in Puglia nel 2024

BARI - Anno record per i trapianti d'organo in Puglia nel 2024. I dati dell'attività trapiantologica del Policlinico di Bari saranno presentati in conferenza stampa domani, giovedì 9 gennaio alle ore 10.30, nella sala riunioni di Asclepios 3 (piano terra).

Interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; l'assessore alla sanità, Raffaele Piemontese; il rettore dell'Università degli Studi di Bari, Stefano Bronzini; il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce; il direttore del Centro nazionale trapianti, Giuseppe Feltrin; il coordinatore del Centro Regionale Trapianti Loreto Gesualdo; il direttore del dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia, Vito Montanaro.

Parteciperanno i direttori delle unità operative coinvolte nelle attività trapiantologiche.