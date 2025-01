Nasce "LibrOfficina": un viaggio nel cuore del libro

Con grande entusiasmo, Edizioni Jolly Roger e PR&Editoria annunciano il lancio di "LibrOfficina", un periodico indipendente dedicato al mondo del libro, alla cultura e all’editoria. Diretto da Lisa Di Giovanni e curato da Fabio Gimignani, LibrOfficina propone un approccio innovativo e approfondito al mondo editoriale, esplorandone i processi creativi e produttivi.

Quest'anno la Befana non ha portato il carbone. No: ha portato benzina! Benzina per far muovere alla grande tutto il comparto editoriale, partendo da chi scrive libri fino a chi i libri li vende. Infatti, il 6 gennaio 2025 è uscito in formato digitale il Numero Zero di “LibrOfficina, i libri visti da dentro”: un progetto nato dalla collaborazione tra PR & Editoria di Lisa Di Giovanni e Edizioni Jolly Roger di Fabio Gimignani. Un nuovo magazine che abbraccia tutta la filiera dell'editoria e che si propone come punto di riferimento per chiunque abbia un collegamento con il meraviglioso mondo dei libri, dando spazio e voce alle realtà che popolano questa fantastica galassia fatta di fantasia e belle lettere, ma anche di professionalità, rigore, cultura ed esperienza.

Un laboratorio culturale

La rivista offre interviste, recensioni e reportage su autori, editori e artisti, svelando ciò che si cela dietro le pagine stampate. Ogni numero esplorerà temi specifici, abbracciando narrativa, poesia e grafica editoriale.

Collaborazioni e opportunità

Aperta a contributi esterni e collaborazioni con scuole e biblioteche, LibrOfficina intende diventare un punto di riferimento per autori emergenti e professionisti del settore.

Un invito alla lettura e alla partecipazione

I lettori sono invitati a partecipare attivamente, condividendo idee e proposte. Per collaborazioni o promozioni editoriali, contattare info@edizionijollyroger.it e info@preditoria.it.

Scopri LibrOfficina: il luogo dove i libri prendono vita! Firme prestigiose come Rita Ricci, Anna Calì, Federica Girardi e Miriana Kuntz, oltre a quelle dei fondatori Lisa Di Giovanni e Fabio Gimignani, rendono la lettura godibile e avvincente dalla prima all'ultima pagina. Trentadue pagine da divorare in attesa del prossimo numero, l'appuntamento con il quale è fissato per lunedì 7 aprile 2025.