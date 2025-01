Bari, il programma della prima giornata della III edizione di Professional Expo

BARI - Sabato 18 gennaio, al The Nicolaus Hotel di Bari, sarà inaugurata la terza edizione di “Professional Expo”, l’evento fieristico dedicato ai settori della fotografia, del video, dell’audio e, per la prima volta, anche della grafica e della stampa, organizzata da Rocco e Marco Solimine.Dopo il taglio del nastro con le autorità e la visita istituzionale, del sindaco di Bari Vito Leccese, dell’assessore alla Cultura del Comune di Bari Paola Romano e del consigliere comunale Nicola Amoruso, il Salone aprirà le proprie porte al pubblico che potrà visitare gli oltre 2mila metri quadrati che ospiteranno i trenta che, in occasione della fiera, proporranno le loro novità e presenteranno le ultime innovazioni tecnologiche.Ricco è il programma di appuntamenti, eventi congressuali e workshop, con tantissimi fotografi professionisti, che saranno proposti durante la prima giornata. A questi, tutti gratuiti, si aggiunge poi una masterclass e a numero chiuso tenuta da Francesco Francia, noto fotografo di pubblicità e moda.Questa manifestazione si rivolge non solo ai professionisti del settore ma anche agli appassionati, riunendo il mondo della fotografia classica e digitale sotto lo stesso tetto, con l’obiettivo di rispondere a un mercato che è in continua evoluzione. Saranno inoltre ospitati distributori di attrezzature varie, con la possibilità per i visitatori di provare le ultime novità del settore per quanto riguarda le macchine fotografiche, gli obiettivi, i supporti e gli strumenti per la stampa, mentre professionisti e imprese avranno l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi, seguendo i principi dell’innovazione e migliorando la sostenibilità economica.“Professional Expo” sarà aperta sabato dalle 11.30 alle 20 e domenica dalle 9 alle 20. L’ingresso è gratuito, mentre la partecipazione alle masterclass è a pagamento. Per informazioni è possibile visitare il sito www.professionalexpo.it .The Nicolaus Hotel – Via Cardinal Agostino Ciasca 27 – Bari: 3495269727: 11.30 (ingresso gratuito con registrazione)