'Opera Omnia': a Barletta nuovi spazi per il cinema, la formazione, il food e gli eventi

BARLETTA - Il cinema si reinventa e rinasce in nuove forme. A Barletta apre un nuovo spazio polifunzionale per la cultura. Il 20 gennaio 2025 alle ore 11.00 il cinema Opera presenta “Opera Omnia”: un nuovo modello di imprenditoria che pone al centro una visione moderna della cultura e del suo ruolo nella società.Alla presentazione interverranno Francesco Asselta, direttore artistico e gestore di Opera Omnia; Angelo Ceglie, responsabile sezione Cinema; Riccardo Carbutti, responsabile sezione Progetti Speciali Teatrali e Multidisciplinari; Giusy Caroppo, responsabile sezione Arte Contemporanea; e Mauro Bochicchio, responsabile sezione Ricerca e Cultura Enogastronomica.A 19 anni dall’apertura del cinema Opera a Barletta (20 gennaio 2006) diretto da Francesco Asselta, la stampa avrà l’occasione di scoprire i nuovi spazi e la programmazione dedicata al cinema, alla formazione, al food e agli eventi, come la mostra, curata da Angelo Ceglie, MÉTAL di Germaine Krull che esplora un’idea della fotografia ancora inedita e apre una nuova era visiva. Il lavoro, esposto nei rinnovati spazi di Opera Omnia, è stato fra i primi ad avventurarsi oltre i rigidi confini della fotografia degli inizi e ha dato il via a una nuova era visiva, aprendo la strada a un nuovo concetto di fotografia.Ed ecco che questo lavoro si sposa perfettamente con l’idea su cui si fonda “Opera Omnia”: uno spazio elegante, nuovo, che crea i presupposti affinché le culture possano esprimersi, intrecciarsi, dialogare e dar vita a qualcosa di nuovo, di unico.Tra gli invitati, hanno già confermato la loro presenza per il 20 gennaio anche: l’Europarlamentare Antonio Decaro; il direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia Aldo Patruno; l’assessora alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale della Regione Puglia Viviana Matrangola; l’assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Università e Diritto allo Studio della Regione Puglia Sebastiano Leo; l’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane; l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia; e l’assessore alla Cultura del Comune di Barletta Oronzo Cilli.Opera Omnia è un progetto finanziato dal P.O. Puglia Fesr - Fse 2014 – 2020, Asse prioritario III - competitività delle piccole imprese. Azione 3.4 - Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo “Radici e Ali”.: +39 0883 510231: operaomniabarletta