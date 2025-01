Bari, incendio in ristorante in via Sagarriga Visconti

BARI - Un incendio si è sviluppato nella serata di martedì 28 gennaio, in un ristorante ubicato nel tratto finale di via Sagarriga Visconti verso la centralissima Piazza Garibaldi. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Locale ed i sanitari del Servizio 118. Secondo i primi rilievi della Polizia Locale, le fiamme hanno avuto origine nella cucina del ristorante ma non si sono estese sul resto dell'esercizio. Tanta paura, come anche da parte dei passanti che, attirati dall'odore acre e dalla nube di fumo propagatasi nelle vie attigue sono sopraggiunti sul luogo dell'incendio per verificare l'accaduto. Ma, per fortuna, non ci sono registrate conseguenze più gravi. (Nicola Zuccaro)