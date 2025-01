Rai Cultura ricorda Sandra Milo

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Sandra Milo, Rai Cultura propone mercoledì 29 gennaio alle 19.30 su Rai Storia “Ci vediamo stasera in casa di Sandra Milo”, uno speciale del 1967 girato in pellicola per la regia di Stefano Canzio, con i testi di Maurizio Costanzo e Sandro Continenza, dove la casa di una diva, in questo caso Sandra Milo, diventa la passerella di cantanti e canzoni e la padrona di casa è intervistata da Mariella Palmich mentre conversa con i cantanti ospiti.