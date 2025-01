Bari, La Ghezza (M5S): “Agli attentati dinamitardi ai bancomat è necessario rispondere in maniera immediata e decisa per garantire sicurezza e serenità ai cittadini”

Maria La Ghezza

BARI - “La sicurezza del territorio e la serenità dei cittadini non possono più aspettare. Gli attentati dinamitardi ai danni di sportelli bancomat, che si stanno verificando con preoccupante frequenza nella provincia di Bari, sono un segnale grave e inaccettabile di insicurezza pubblica. Ho chiesto ufficialmente al Sindaco della Città Metropolitana, Vito Leccese, di farsi promotore della convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”. Lo dichiara Maria La Ghezza, consigliera della Città Metropolitana di Bari per il MoVimento 5 Stelle, dopo l’ulteriore episodio avvenuto a Polignano a Mare nella centralissima via Neapolis.L’attentato dinamitardo fa seguito a quello avvenuto in un’altra arteria al centro del paese, in via Mazzini: pur avendo causato solo danni materiali, questi accadimenti hanno generato un profondo senso di paura e insicurezza tra i residenti. “Le persone che vivono nelle vicinanze dei luoghi colpiti faticano a sentirsi al sicuro, e questo sentimento di vulnerabilità si sta diffondendo in tutta la popolazione”, sottolinea La Ghezza (M5S).All’ordine pubblico si aggiunge il disagio pratico per i cittadini: due bancomat fuori uso per una comunità come quella polignanese provocano gravi difficoltà, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione che si vedono private di un servizio essenziale.La consigliera La Ghezza (M5S) richiama inoltre l’attenzione sulle potenziali ripercussioni economiche e di immagine per il territorio: “In una provincia come Bari, ormai a forte vocazione turistica, episodi di questo tipo rischiano di danneggiare seriamente la percezione di sicurezza e attrattività del territorio, con conseguenze negative per il turismo e l’economia locale”.Per queste ragioni, Maria La Ghezza chiede un intervento deciso e tempestivo delle Istituzioni: “Ho richiesto al Sindaco Leccese di valutare, in accordo col Prefetto, la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che rappresenta un passo imprescindibile per affrontare questa emergenza con il massimo livello di coordinamento istituzionale. È necessario, infatti, adottare misure immediate ed efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino di servizi essenziali – spiega la consigliera 5 Stelle – A Polignano, chiedo l’attivazione di una task force comunale sulla sicurezza che possa potenziare le sinergie per contrastare la criminalità sul territorio sin dal 2018. Quanto ancora dovremo aspettare?”.