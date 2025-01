Nuovo ospedale Monopoli-Fasano, Leoci: 'Prima di parlare di quale ASL debba essere la competenza riempiamolo di contenuti'

"Credo che prima di parlare di quale Asl debba essere la competenza del nuovo ospedale Monopoli-Fasano sia necessario discutere sul personale e sulle figure professionali che saranno impegnate di qui a qualche mese. Non commettiamo gli errori del passato e guardiamo al futuro con una programmazione che non crei disagi alle strutture già esistenti e, quindi, ai cittadini-utenti". E’ quanto afferma il capogruppo di CON alla Regione Puglia, Alessandro Leoci in merito alla discussione aperta sull’"appartenenza" della nuova struttura sanitaria. "Credo che prima di parlare di quale Asl debba essere la competenza del nuovo ospedale Monopoli-Fasano sia necessario discutere sul personale e sulle figure professionali che saranno impegnate di qui a qualche mese. Non commettiamo gli errori del passato e guardiamo al futuro con una programmazione che non crei disagi alle strutture già esistenti e, quindi, ai cittadini-utenti". E’ quanto afferma il capogruppo di CON alla Regione Puglia, Alessandro Leoci in merito alla discussione aperta sull’"appartenenza" della nuova struttura sanitaria.





"La Asl Brindisi, ad esempio – prosegue Leoci – ha preso in carico da poco il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica e bisogna lodare il personale attualmente in servizio che, tra mille difficoltà, sta svolgendo un grande lavoro pur non essendo ancora tutto a regime, soprattutto la dotazione organica. Fortunatamente, inoltre, la Regione ha già stabilito il potenziamento di alcuni reparti degli stabilimenti sanitari del territorio brindisino che andranno a rafforzare i servizi provando a cancellare le criticità che, senza alcun dubbio, esistono e sono tante".





"Nella programmazione – afferma ancora il capogruppo di CON, il consigliere regionale Alessandro Leoci – inoltre, devono essere coinvolti i territori, i sindaci sono ogni giorno in trincea e conoscono meglio di chiunque altro le esigenze del territorio. Soltanto dopo queste fasi si potrà decidere quello che è meglio per l’ottimale funzionamento del nuovo ospedale e su quale Asl debba prenderlo in carico. Riempiamolo prima di 'contenuti' ed i cittadini potranno avere un nuovo punto di riferimento al massimo delle efficienze".