Bari, lunedì la presentazione della Commissione Antimafia, Anticorruzione e Legalità

BARI - Lunedì 27 gennaio, alle ore 11.30, presso la sala giunta di Palazzo di Città, si terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli della proposta di modifica dell’articolo 16 dello Statuto della Città di Bari, finalizzata all’istituzione della “Commissione Antimafia, Anticorruzione e Legalità”.A presentare il progetto saranno il sindaco Vito Leccese e l’assessore alla Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale Nicola Grasso, affiancati dal presidente del Consiglio comunale Romeo Ranieri e dai capigruppo dei partiti che compongono l’assise cittadina.La nuova commissione si propone come un organo strategico per il contrasto alle infiltrazioni mafiose, la prevenzione della corruzione e la promozione di una cultura della legalità sul territorio. Durante l’incontro, verranno forniti approfondimenti sui compiti, gli obiettivi e il ruolo della commissione all’interno della macchina amministrativa comunale.L’iniziativa segna un importante passo verso un impegno istituzionale più incisivo nel garantire la trasparenza e la sicurezza sociale, in linea con le esigenze di una comunità sempre più sensibile ai temi della legalità e del contrasto alle attività illecite.La conferenza rappresenta un momento di dialogo con la cittadinanza e gli organi di informazione, confermando la volontà dell’amministrazione di agire in modo trasparente e condiviso.