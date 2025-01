Caroli (FdI): 'Se Amati deve venire a 'saccheggiare' gli ospedali della provincia di Brindisi, troverà i rappresentanti di Fratelli d’Italia, in ogni Comune, pronti a bloccare ogni suo piano'

BRINDISI - "Lo annuncio già da adesso all’assessore Amati: se pensa che deve venire a 'saccheggiare' gli ospedali della provincia di Brindisi, per trovare il personale per il suo ospedale di Monopoli, e ripeto Monopoli, sappia che troverà i rappresentanti di Fratelli d’Italia, in ogni Comune, pronti a bloccare ogni suoi piano. Siamo stufi" si legge in una nota stampa a cura del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli. - "Lo annuncio già da adesso all’assessore Amati: se pensa che deve venire a 'saccheggiare' gli ospedali della provincia di Brindisi, per trovare il personale per il suo ospedale di Monopoli, e ripeto Monopoli, sappia che troverà i rappresentanti di Fratelli d’Italia, in ogni Comune, pronti a bloccare ogni suoi piano. Siamo stufi" si legge in una nota stampa a cura del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli.





"Ogni giorno ne dobbiamo sentire una, nell’ambito della sua strategia e di quella della Regione Puglia, di offendere anche la dignità della nostra provincia. Lo abbiamo capito da tempo che il loro piano è solo uno: fare andare l’area nord verso Monopoli e quindi chiudere Ostuni; l’area ovest verso il nuovo di Taranto così da praticamente annientare Francavilla, e poi creare le condizioni per far diventare Brindisi una succursale di Lecce. Questa svolta il centrosinistra regionale si sbaglia di grosso, e spero che i troppo spesso silenziosi consiglieri regionali di maggioranza eletti in questo territorio escano fuori un po' di orgoglio di appartenenza, per non rischiare di essere compartecipi dell’attuale e del futuro disastro che Amati ed il governo Emiliano hanno in mente per questa provincia. Ma ci rendiamo conto che dopo aver praticamente declassato un’eccellenza come il centro Grandi Ustioni, c’è il rischio concreto che anche il reparto di Pneumologia di Ostuni, che con il dottor Pierluigi Bracciale ha raggiunto livelli davvero d’avanguardia ed è stato durante il Covid un centro nevralgico per fronteggiare quei mesi di profonda sofferenza, possa essere ridimensionato proprio per l’ospedale di Monopoli? Quindi caro assessore Amati, il territorio brindisino ha bisogno di una dignità propria e di aumentare la dotazione organica delle sue tre strutture, e non di andare a coprire i buchi creati per scopi elettorali fuori provincia" ha dichiarato ancora il consigliere regionale Luigi Caroli.