Bari, oggi l'evento ecologico 'Tutti uniti per la scuola Diaz'

BARI - A Bari nel weekend è in programma un’iniziativa ecologica dedicata alla cura del territorio e aperta a bambini, famiglie e singoli cittadini.“Tutti uniti per la scuola Diaz”: l’appuntamento – completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini - è fissato per domani, sabato 25 gennaio 2025 alle ore 10:00 in Via Vittorio Veneto, a Carbonara.Possono partecipare cittadini di ogni età e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a un’iniziativa civica di rigenerazione urbana e sociale: i partecipanti saranno coinvolti nella tinteggiatura della scuola vandalizzata, come anche nella visita nella chiesetta di Sant’Agostino del 1600 e del cortile della scuola. Qui, in particolare, avverrà un omaggio a una creatura meravigliosa: uno degli ultimi “secolari” sopravvissuti, un leccio con più di 150 anni, ormai classificato monumentale.Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP ( bit.ly/4jqAErS ).“Partecipare ai nostri eventi ecologici rafforza il senso comunità e la voglia di continuare a prendersi cura del bene comune, soprattutto in centri di così grande rilevanza storica, come Carbonara: un luogo unico, troppo spesso colpito da roghi abusivi e discariche illegali, e sul quale vogliamo portare l'attenzione" – dichiara Annalisa Condurro, Referente Retake Bari.Evento: bit.ly/4jqAErS Facebook: www.facebook.com/retakebari

Retake Bari: bari@retake.org