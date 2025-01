Fabio Ligonzo riconfermato alla guida della CISL FP del Comune di Taranto

TARANTO - Si è tenuto nella serata di ieri, presso la sede della CISL di Taranto, il congresso per l'elezione degli organismi statutari della segreteria aziendale della CISL FP del Comune di Taranto. L'evento, molto partecipato e ricco di contenuti, ha rappresentato un momento significativo per il rinnovo delle cariche e il consolidamento dell'impegno sindacale sul territorio.L'esito delle votazioni ha visto la riconferma di Fabio Ligonzo nel ruolo di segretario aziendale. La fiducia accordata dai delegati testimonia il riconoscimento del lavoro svolto e l'apprezzamento per il suo impegno continuo nella tutela dei diritti dei lavoratori. Ad affiancarlo, una segreteria rinnovata e composta da membri scelti con l'obiettivo di garantire una rappresentanza efficace e unitaria.I lavori congressuali hanno visto la partecipazione di Massimo Ferri, reggente della CISL FP Taranto Brindisi, che ha sottolineato l'importanza della coesione e della collaborazione all'interno dell'organizzazione per affrontare le sfide future e dare risposte concrete ai bisogni dei lavoratori del settore pubblico.Il nuovo direttivo, oltre al segretario Fabio Ligonzo, è composto da dieci membri. Tutti i componenti si sono dichiarati pronti a lavorare con dedizione per rappresentare le necessità e le richieste dei colleghi in ambito aziendale, favorendo un dialogo costruttivo con le istituzioni e promuovendo il miglioramento delle condizioni lavorative.Un'importante sfida all'orizzonte è il rinnovo delle RSU, previsto per il prossimo mese di aprile. Si tratta di un appuntamento cruciale per la rappresentanza sindacale, che richiederà un impegno costante da parte della segreteria aziendale e dell'intero gruppo dirigente. Le RSU rappresentano infatti un pilastro fondamentale per garantire il dialogo con l’amministrazione e la tutela dei diritti dei lavoratori, e il risultato di questa tornata elettorale sarà determinante per consolidare ulteriormente il ruolo della CISL FP all'interno del Comune di Taranto.“Il congresso ha confermato la vitalità della CISL FP del Comune di Taranto – afferma Fabio Ligonzo – grazie alla significativa partecipazione dei presenti e alla qualità dei contributi emersi durante i lavori. Con questa elezione, e con lo sguardo già rivolto al rinnovo delle RSU, la CISL FP del Comune di Taranto si prepara a continuare il proprio percorso, forte di una squadra determinata a garantire un futuro di crescita e tutela per tutti i lavoratori.”