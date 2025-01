Bari, a Palazzo di Città la cerimonia per il 163° anniversario dell'istituzione delle Guardie Municipali

BARI - Si è svolta questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, la cerimonia del 163° anniversario dell’istituzione del Drappello delle Guardie Municipali di Bari. Per l’occasione il sindaco Vito Leccese, l’assessora alla Vivibilità Urbana e Protezione Civile Carla Palone e il comandante della Polizia locale Michele Palumbo, alla presenza delle cinque presidenti di Municipio, hanno consegnato la pergamena di encomio al personale del Corpo che si è particolarmente distinto in attività di servizio nel corso dell’anno 2024. Trentotto gli agenti premiati come esempi di professionalità, dedizione, impegno, competenza e senso del dovere. Per celebrare lo speciale anniversario, Poste Italiane ha presentato l’annullo filatelico di mille francobolli, pezzi unici che assumono un valore storico e simbolico molto elevato.“L’amministrazione comunale crede molto nella funzione e nel servizio della Polizia locale, al punto che negli ultimi 15 anni ha investito molto sul suo potenziamento con il reclutamento di nuovo personale - ha dichiarato il sindaco Vito Leccese -. La Polizia locale è cresciuta tantissimo sia per ciò che attiene alle sue funzioni sia per quanto riguarda la qualità del servizio.È fondamentale il ruolo che svolge quotidianamente per tenere unita la comunità, vigilando sul rispetto delle regole e, al contempo, lavorando sulla prevenzione. La divisa che indossano non può essere semplicemente identificata con chi eleva sanzioni, perché rappresenta i valori alla base della nostra stessa comunità: legalità e solidarietà. Infatti, è un servizio fondato sulla legalità e sul contrasto alle attività illecite ma anche su quella dimensione di educazione e di rispetto nell’uso della città. A ciò si aggiunge una funzione fondamentale, legata alla segnalazione e alla prevenzione del disagio presente sul nostro territorio”.“Acume investigativo, coraggio, altruismo: la cerimonia di oggi è dedicata alle donne e agli uomini della Polizia locale di Bari che hanno saputo portare a termine le loro missioni quotidiane con spirito di abnegazione e grandi risultati - ha affermato Carla Palone -. Gli agenti premiati sono stati protagonisti, per esempio, della prevenzione e repressione dei reati da ‘Codice rosso’, salvando donne vittime di maltrattamenti anche in famiglia, un fenomeno allarmante e quanto mai attuale. La formazione e l’alta specializzazione in materia di sicurezza stradale, poi, ha consentito di arrestare il responsabile di un omicidio stradale, datosi alla fuga senza soccorrere la vittima. Gli agenti hanno presidiato giorno e notte il territorio per contrastare ogni forma di illegalità, senza mai dimenticare l’umanità, soprattutto nelle situazioni più critiche e davanti a terribili tragedie. E questo credo sia il valore più grande”.“Da oggi abbiamo mille preziosi francobolli che celebrano l’evento dei 163 anni dalla costituzione del primo Drappello della Polizia locale di Bari, che risale al 1862 - ha commentato Michele Palumbo -. Si tratta di pezzi unici bollati che acquisteranno un particolare pregio storico, anche per gli appassionati di filatelia. Un modo per celebrare la storia del Corpo di Bari, che ci onora e di cui andiamo orgogliosi, oggi rappresentata egregiamente dagli agenti premiati per la loro professionalità e la loro dedizione”.