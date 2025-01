Gallipoli festegga il suo Santo patrono Sebastiano

GALLIPOLI - Come ogni anno la città di Gallipoli si prepara per i festeggiamenti in onore di San Sebastiano protettore e patrono della città.Alle ore 18.30 di domenica 19 gennaio, presso la Basilica Concattedrale di Sant’Agata, si terrà la Celebrazione Eucaristica e a seguire la solenne processione per le vie del centro storico con i simulacri dei Santi Protettori Sebastiano e Agata.Lunedì 20, giornata della ricorrenza, nella Basilica Concattedrale di Sant’Agata, alle 18.30 si svolgerà la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Mons. Fernando Filograna, Vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli. Al termine della celebrazione, come da tradizione, gli agenti della Polizia Locale di Gallipoli trasporteranno sulle spalle la statua argentea del Santo lungo le navate, per rendere omaggio a San Sebastiano protettore della Polizia Locale.Il culto di San Sebastiano nella Città di Gallipoli trae origine sin dal XIV secolo ed è fortemente radicato nella devozione popolare del tessuto urbano, tanto che il Santo bimartire, dopo aver liberato la comunità cittadina dalla pestilenza, venne onorato quale Santo Patrono della Città.Nella giornata di lunedì 20 gennaio, gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico, saranno comunque garantiti i servizi essenziali di Stato Civile e di Polizia Locale.