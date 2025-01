Incidente sulla SS16: un'auto si ribalta all'altezza del cimitero di Mola

BARI - Un grave incidente è avvenuto nella giornata di ieri sulla Strada Statale 16, all'altezza del cimitero di Mola, dove un’auto si è ribaltata dopo aver attraversato tutto lo spartitraffico e le siepi poste lungo il percorso. La dinamica dell'incidente, ancora in fase di accertamento, ha lasciato la vettura in posizione rovesciata sulla carreggiata, con conseguenze gravi per i passeggeri.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dall'abitacolo, e l’equipaggio del 118 di Mola, che ha prestato i primi soccorsi. Il bilancio dell'incidente è di due feriti, di cui uno è stato trasportato in ospedale in codice rosso a causa della gravità delle sue condizioni. La persona ferita è stata immediatamente trasferita nel nosocomio locale per ricevere le cure necessarie, mentre l'altro ferito ha riportato lesioni più lievi.