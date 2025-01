Bari: Pasquale Martino e Lea Durante ai 'Martedì della Pace'

BARI - Un nuovo appuntamento, il 28 gennaio, per i «Martedì della Pace», le dieci lezioni di cittadinanza promosse dal Comune di Bari e dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia.Dalle 17,30 nella sala della ex Tesoreria, a Palazzo di Città, lo storico Pasquale Martino (presidente provinciale dell’Anpi di Bari) dialogherà con l’italianista Lea Durante (Uniba) sul tema «Contro la Grande Gurerra. Alle origini del pacifismo contemporaneo», un racconto polifonico del movimento per la pace da un secolo in qua. La Grande Guerra riscrive il pacifismo su nuove basi. Per combattere la potenza devastante della guerra globale moderna non bastano i buoni propositi di una élite illuminata, di una diplomazia che non sa più imporre il patto e il compromesso fra nemici. Il bisogno di pace si esprime nella voce di donne e uomini che lavorano, che soffrono, che muoiono maledicendo il terrificante macello e chi li ha condotti a esso. Prendono la parola gli operai, le lavoratrici, le suffragette, i contadini, i soldati. L’urlo contro la guerra irrompe nella fotografia, nel cinema, nella poesia e nelle canzoni.L’iniziativa intitolata «I martedì della Pace» è rivolta a tutti i cittadini e in particolare agli studenti e nasce dal bisogno di riaffermare - in questi tempi sconvolti dai conflitti militari dentro e fuori l’Europa e minacciati dall’impiego di armi nucleari – che Bari è «città operatrice di pace» e «città denuclearizzata», per decisione del Consiglio comunale.Il programma dei «Martedì della Pace» coinvolge studiosi esperti di rilievo nazionale cui è affidata l’illustrazione di una particolare declinazione della pace e del pacifismo, sotto l’aspetto storico, giuridico, scientifico o sociologico. Di particolare significato è la ricorrenza, quest’anno, dell’80.mo anniversario della Resistenza, che è la matrice della Italia repubblicana.Nel programma allegato alla presente comunicazione, sono indicati in dettaglio i temi, i relatori e le date dei successivi incontri.: 34703575709