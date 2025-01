Conversano, chiuso il “Festival delle Radici”: successo per il fine settimana dedicato a cultura e tradizioni locali

CONVERSANO - Da una parte la riscoperta del dialetto conversanese attraverso il racconto di storie e aneddoti, dall’altra l’approfondimento di importanti temi legati alla tradizione e alla cultura locale nei convegni, il tutto contornato da musica, gastronomia e spettacolo. Tutto questo e molto altro è stato il “Festival delle Radici – Storie, Proverbie e Canzoune de Cumbersene!”, appuntamento dedicato a celebrare gli usi e la cultura locali che si è svolto nel centro storico di Conversano (Ba) sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025.Due gli importanti convegni, con ospiti d’eccezione, che hanno affollato la Sala Giunta del Municipio di Conversano. Il primo, sabato 25, è stato occasione per parlare di un patrimonio immateriale e tradizione al centro dell’identità locale, che in quanto tale va valorizzata e preservata: la banda. A parlarne sono stati: Lucia Parchitelli, Consigliera Regionale e Presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro Regione Puglia, Angelo Schirinzi, Direttore della Grande Orchestra “G. Ligonzo” di Conversano, Antonio Lorusso, giornalista e Presidente dell’Associazione Culturale Giuseppe Piantoni, ⁠Mino Mincarone, Presidente Ass. Festa di Conversano. Nel corso del convegno una rappresentazione della Banda della Città di Conversano ha eseguito alcuni dei brani più rappresentativi della tradizione locale.Il secondo convegno, domenica 26, è stato occasione per discutere dell’impatto delle radici sul tessuto economico regionale e sul turismo, sull’importanza di fare rete per valorizzare e raccontare le tradizioni agricole, enogastronomiche e artigianali, che sono parte dell’identità pugliese. All’appuntamento sono intervenuti: Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia, Stefano Lacatena, Consigliere delegato alla pianificazione territoriale Regione Puglia, Monica Caradonna, conduttrice Rai ed esperta in enogastronomia e territorio, Pasquale Redavid, Presidente Gal Sud Est Barese, Francesco Fiore, Presidente Confesercenti del Levante, Antonello Magistà, coordinatore Fiepet Confesercenti del Levante - Pashà Ristorante, Roberto Benigno, coordinatore Fiba Confesercenti del Levante - Cala San Giovanni.Ad entrambi i convegni sono intervenuti Giuseppe Lovascio, Sindaco della città di Conversano, e Caterina Sportelli, Assessore al Turismo della città di Conversano, mentre ad introdurre è stato Gabriele Corianò della “Core Live Show”, organizzatore del Festival delle Radici 2025.In piazza XX Settembre e sulla balconata che vi si affaccia, protagonisti le storie e i proverbi dialettali, le danze popolari tradizionali e gli antichi mestieri ormai dimenticati, il tutto accompagnato da una ricca offerta gastronomica puntata sulle antiche ricette locali che si tramandano nei secoli.A concludere le due serate due spettacoli sul palco della piazza principale dell’evento: la musica de “I Cipurrid - suoni e danze della tradizione popolare” e lo spettacolo di cabaret di Gianni Ciardo in “Sopra alla Nonna”.Grande partecipazione anche per le visite guidate. Pensate con l’obiettivo di promuovere la cultura locale e le tradizioni e nell’ottica di valorizzare la sinergia sul territorio, i tour dedicati a operatori turistici e stakeholder hanno portato alla scoperta di Conversano e delle vicine Putignano e Castellana Grotte, con le loro tradizioni.Il programma dell’evento, pensato nell’ottica di una proposta esperienziale lenta e sostenibile, ha quindi permesso agli avventori di conoscere e di approfondire le peculiarità della città di Conversano e del territorio circostante. Il Progetto è vincitore dell’avviso pubblico “Prodotti turistici a tema festività natalizie”, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020. Asse VI - Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, in attuazione del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” e del progetto “Prodotto Turistico”, approvato con D.D.G. n. 329 del 22/08/2024, in continuità con le scelte strategiche del Piano Strategico Puglia365, indetto da ARET Puglia Promozione – Agenzia Regionale del Turismo – Regione Puglia. Il festival è patrocinato dal Comune di Conversano.