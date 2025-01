Bari: premiati i migliori frantoi d’Italia con il Mastro d’Oro 2024

BARI – È di Fermo il miglior olio extravergine, vincitore dell’edizione 2024 del Premio Mastro d’Oro. La manifestazione si è tenuta presso la Fiera del Levante di Bari, nell’ambito di Evolio Expo 2025. L’evento, promosso da AIFO (Associazione Italiana Frantoiani Oleari) e AFP (Associazione Frantoiani di Puglia) e ha visto la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti del settore oleario, tra cui il Sottosegretario Patrizio La Pietra, l’Assessore regionale Donato Pentassuglia, il Presidente AFP Stefano Caroli e il Capo Panel, Dott. Alfredo Marasciulo. La classifica di questa edizione vede al primo posto il Frantoio Agostini del Maestro oleario Gaetano Agostini (Consorzio FAPI – Petritoli, Fermo). A seguire “Tre Tomoli” di Gianfranco Motolese (Torricella, Taranto) – Gusto Fruttato e in terza posizione il Frantoio del Maestro oleario Pietro D’Amico (Consorzio FAPI – Cisternino, Brindisi).“Il concorso Mastro d’Oro rappresenta molto più di una competizione - ha dichiarato Elia Pellegrino, Presidente AIFO - è un’occasione per celebrare la professionalità dei frantoiani, il cuore pulsante della filiera oleicola italiana. La qualità non è mai frutto del caso, ma di conoscenza, passione e innovazione. Con questo concorso vogliamo spingere sempre più produttori a mettersi in gioco, migliorare e valorizzare il nostro straordinario olio extravergine di oliva. I premiati di oggi sono l’esempio concreto di come il nostro settore possa guardare al futuro con fiducia".Il Premio Mastro d’Oro è l’unico concorso in Italia riservato esclusivamente ai frantoiani, con l’obiettivo di valorizzare il loro ruolo nella filiera e incentivare la crescita professionale attraverso una sana competizione. L’alto livello richiesto è testimoniato dal fatto che solo un quinto dei partecipanti riesce a ottenere un riconoscimento, rendendo questo concorso una vera sfida di eccellenza.Tutti i campioni in gara sono stati valutati dal Comitato di Assaggio dell’Università degli Studi di Bari, riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, garantendo un rigoroso processo di selezione basato su criteri oggettivi di qualità.Oltre ai vincitori, sono stati decretati anche i Mastro d’Oro Regionali, ovvero i migliori oli di ogni regione partecipante, e i Mastro d’Oro Monocultivar, dedicati agli oli ottenuti da una singola varietà. Inoltre, sono state attribuite menzioni d’onore agli oli che, pur non rientrando tra i vincitori, hanno raggiunto un livello qualitativo tale da meritare un riconoscimento speciale. Il Premio Speciale “Mastro d’Oro 2024” è andato ad Antonio Mela del Frantoio Sant’Agata d’Oneglia, in provincia di Imperia, a margine della cerimonia inaugurale di Evolio Expo. A consegnare la prestigiosa statua in bronzo, simbolo dell’impegno e della passione nella produzione di olio extravergine di qualità, è stato il Sottosegretario Patrizio La Pietra. L’Assessore regionale Donato Pentassuglia, invece, ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dal Frantoio Sant’Agata d’Oneglia con una menzione speciale, a riconoscimento del suo contributo alla crescita del settore oleario italiano.“Premiare i frantoiani significa premiare il lavoro, la dedizione e il talento di chi, ogni giorno, si impegna per portare sulle nostre tavole un olio extravergine di eccellenza – ha aggiunto Stefano Caroli, Presidente AFP – Con il Premio Mastro d’Oro vogliamo dare visibilità a chi fa della qualità la propria missione e incentivare un miglioramento continuo che valorizzi il comparto oleario italiano”.L’entusiasmo dei partecipanti e il livello qualitativo sempre più alto confermano il ruolo centrale del Premio Mastro d’Oro nel panorama oleario italiano e il fatto che la competizione sia ormai considerata un appuntamento atteso da tutti i professionisti del settore.