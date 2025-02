Serie A: Il Lecce vince 3-1 sul Parma al “Tardini”

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventitreesima giornata di Serie A, il Lecce conquista una preziosa vittoria per 3-1 contro il Parma allo stadio “Tardini”. Una partita combattuta, con i giallorossi capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale e portare a casa tre punti fondamentali per la corsa salvezza.Primo tempoIl match si accende subito al 9’, quando Valeri sfiora il gol per il Parma. Al 21’ Mihaila colpisce il palo con un destro insidioso, sfiorando il vantaggio per i padroni di casa. Il Lecce risponde al 26’ con Krstovic, che segna ma vede il suo gol annullato per fuorigioco.Al 34’ il Parma passa in vantaggio: Valeri realizza un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Baschirotto. La reazione del Lecce è immediata e al 36’ Krstovic pareggia con un colpo di testa su cross di Helgason. Il Parma va vicino al nuovo vantaggio al 40’ con Mihaila, ma il primo tempo si chiude sull’1-1.Secondo tempoNella ripresa, al 9’, Cancellieri ha una buona occasione di testa ma non riesce a concretizzare. Al 18’ il Lecce ribalta il risultato con Pierotti, che batte il portiere con un diagonale destro preciso. Il Parma prova a reagire e al 30’ Djuric sfiora il pareggio.Nel recupero, al 93’, il Lecce chiude definitivamente la partita: Pierotti segna il 3-1 con un tocco di sinistro che manda i salentini in festa.Con questa vittoria, il Lecce sale al tredicesimo posto con 23 punti, mentre il Parma resta terzultimo con 20 punti, appaiato al Verona, e sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.