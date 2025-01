Bari, scoperta discarica abusiva e denunciato responsabile: era intento a incendiare rifiuti

BARI - Ieri pomeriggio una pattuglia della Polizia locale, impegnata nel controllo del territorio nelle aree periferiche della città, ha notato nei pressi della SS16 una colonna di fumo e fiamme propagarsi da un sottovia in corrispondenza dello svincolo di Palese, in direzione aeroporto.Giunti in loco, gli agenti hanno colto in flagrante un uomo intento a incendiare rifiuti vari all’interno di un’area recintata, di proprietà privata, nella quale erano presenti cumuli di materiali edili di scarto: l’area, di circa 900 mq, è stata posta sotto sequestro preventivo d’urgenza, mentre il soggetto individuato è stato denunciato per violazioni in materia ambientale per la realizzazione di discarica abusiva e illecita gestione di rifiuti, oltre che per l’illecita invasione di immobili pubblici.Il materiale rinvenuto, che sarà oggetto di apposita caratterizzazione per le analisi qualitative, è risultato composto da rifiuti pericolosi e non pericolosi, scarti edili, materiale plastico, RAEE, guaine bitumonose, legnami di scarto e rottami ferrosi.“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento agli agenti della Polizia locale per il brillante intervento - commenta l’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone - che ha portato allo sgombero di un’autentica discarica abusiva di materiali ingombranti e pericolosi. Grazie al loro spirito di servizio e attenzione al territorio, gli agenti hanno seguito una colonna di fumo che li ha condotti alla scoperta di questa discarica intervenendo prontamente per ripristinare sicurezza e decoro. Il responsabile è stato portato al Comando dove è stato identificato, multato e denunciato. Un’operazione di questa portata rappresenta un esempio virtuoso di ciò che si può ottenere attraverso attenzione, collaborazione e senso del dovere. Confido che questo intervento lanci un segnale forte: non tollereremo il degrado e continueremo a lavorare per una città più pulita e sicura per tutti i cittadini”.“Mi associo all’assessora Palone nel ringraziare gli agenti della Polizia locale per il loro impegno quotidiano al servizio della città e per questa operazione di contrasto a un’azione criminale ai danni dell’ambiente e della salute pubblica - prosegue l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino -. Continueremo su questa strada convinti che la condivisione degli obiettivi con la Polizia locale e le altre Forze dell’ordine ci porterà a contrastare e, speriamo, eradicare un fenomeno che distoglie dalle attività ordinarie ingenti risorse umane ed economiche”.