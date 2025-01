Bari, successo per la settima edizione di 'Un pianoforte per strada'

BARI - Una giornata straordinaria all'insegna della musica, della solidarietà e della partecipazione ha animato via Argiro a Bari con la settima edizione di. L'evento, promosso dall’associazione, diretta da Serena Sisto, si è svolto ieri 5 gennaio ed è proseguito fino alle 21, con un momento speciale atteso alle 19: l’esibizione del celebre cantante

Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha espresso grande soddisfazione per la risposta della città: “Che dire. Una giornata meravigliosa, in un clima di festa, con tanta partecipazione per fare del bene”. L’iniziativa ha visto l’alternarsi di musicisti, attori e cantanti in una lunga maratona musicale.

Solidarietà e partecipazione

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico di Bari, a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Il viceministro Sisto, protagonista anche di un’esibizione al pianoforte insieme ad alcuni cittadini, ha accolto numerose autorità locali, tra cui il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce, che ha partecipato con entusiasmo alla manifestazione.

“Abbiamo suonato insieme al direttore generale e accolto con gioia tanti cittadini. È stata una grande risposta da parte della città, in un clima di cordialità e amicizia”, ha raccontato Sisto.

Artisti e associazioni in campo

Nel corso della mattinata, via Argiro è stata animata dalle performance del duo comico Max Boccasile e Carlo Maretti, dagli attori Antonio Stornaiolo e Gianni Ciardo, oltre che da tanti musicisti locali, tra cui la cantante barese Chantal Sisto, che si è esibita in un magnifico duetto con Al Bano. Presenti anche i volontari delle associazioni Agebeo e Amici di Vincenzo Odv, La Culla di Spago Odv e Apleti Ets, che offrono assistenza e supporto ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie.

Uno sguardo al futuro

Con un sorriso, il viceministro ha concluso: “Se Dio vorrà, porteremo avanti questa iniziativa anche per il 2026”. Un impegno che conferma l’intenzione di mantenere viva questa tradizione, che unisce cultura, musica e solidarietà, dimostrando il grande cuore della città di Bari.

La manifestazione, iniziata alle 9, continua ad attirare cittadini e visitatori, trasformando via Argiro in un palcoscenico all’aperto dedicato alla speranza e al sostegno verso chi ne ha più bisogno.