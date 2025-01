GEV Puglia: due giornate di pulizia sulle spiagge del litorale brindisino

BARI - I Giovani Europeisti Verdi (GEV) Puglia, sezione giovanile del partito politico "Europa Verde", hanno concluso il 2024 e dato il benvenuto al nuovo anno con due giornate dedicate alla tutela dell’ambiente. Il 31 dicembre e il 5 gennaio, i membri del gruppo, insieme ai tesserati di Europa Verde della provincia di Brindisi, a volontari di associazioni locali e a cittadini volenterosi, hanno organizzato una pulizia delle spiagge del litorale brindisino.

Un gesto concreto per l’ambiente

Come spiegano i GEV, queste iniziative non sono solo un’azione simbolica, ma rappresentano un contributo reale per migliorare il territorio. “Siamo un gruppo in crescita e crediamo che partire da gesti concreti sia essenziale”, dichiarano. L’obiettivo del movimento è portare le tematiche ambientali nelle istituzioni, ma anche sensibilizzare la popolazione attraverso piccoli gesti quotidiani, dimostrando che il cambiamento inizia con l’impegno di ciascuno.

Durante le giornate di pulizia, sono state raccolte grandi quantità di rifiuti, tra cui reti e bustine di plastica, che avrebbero potuto mettere a rischio la fauna marina. Grazie all’iniziativa, le spiagge hanno visto un notevole miglioramento ambientale e di vivibilità.

L’importanza del contributo individuale

Il messaggio dei GEV è chiaro: ognuno può fare la differenza. Portare con sé un sacchetto durante una passeggiata al mare per raccogliere anche solo pochi rifiuti è un gesto che contribuisce a interrompere il ciclo di inquinamento e degrado ambientale.

“Ogni rifiuto che abbandoniamo rimane in circolazione per anni, rappresentando un rischio per la biodiversità e per il pianeta. Raccoglierlo significa sottrarlo a questo ciclo senza fine di cui siamo l’origine, ma anche la soluzione,” spiegano i giovani attivisti.

Un invito per il futuro

Le due giornate hanno ricevuto l’apprezzamento di molti cittadini, che si sono fermati a osservare e complimentarsi. I GEV sperano che sempre più persone si uniscano a loro nelle prossime iniziative, per rendere il litorale brindisino – e il pianeta – un luogo più pulito e vivibile.

L’invito è semplice: piccoli gesti, come raccogliere i rifiuti in spiaggia, possono fare una grande differenza per il nostro futuro e quello del pianeta.