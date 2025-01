Bari, un successo l'evento ecologico al Parco Gargasole

BARI - Più di 60 partecipanti, circa 15 kg di rifiuti (5 kg di indifferenziata, 6 kg di vetro e 3,5 kg di plastica) raccolti, e poi giochi di riciclo, laboratori e attività: risultati di assoluto rilievo per l’evento ecologico organizzato da Retake a Bari e andato in scena domenica 5 gennaio, all’interno del Parco Gargasole.I cittadini di Bari – e tra questi il sindaco Vito Leccese – e i tanti bambini presenti hanno così cominciato l’anno con un’iniziativa dedicata alla propria città, prendendosi cura del Parco - un luogo-simbolo della rigenerazione ambientale e non solo - e al contempo divertendosi con giochi di riciclo e laboratori artistici.All’iniziativa hanno partecipato anche le diverse associazioni che si prendono cura di questo scrigno di natura incastonato tra i palazzi, con ulteriori attività per i cittadini: laboratori di eco-design e moda sostenibile (Univox), percorsi sensoriali (Eugema), danza (The Studio), cucina (Rizomi) e vivaio (Autoctoni).“Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato all’evento al Parco Gargasole! Si tratta di un luogo di aggregazione voluto dai cittadini e importante per la comunità, di un piccolo polmone verde ricco di biodiversità: ma soprattutto di uno spazio che dimostra come luoghi abbandonati o degradati possano rinascere, se i cittadini sanno mobilitarsi, fare rete e intervenire in prima persona, come fatto nei giorni scorsi a Bari” – dichiara Annalisa, Referente Retake Bari.Facebook: www.facebook.com/retakebariContatti Retake Bari: bari@retake.org