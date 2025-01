Bari: volo sanitario d’urgenza per un bambino di un anno trasferito a Roma

BARI - Si è concluso con successo il trasporto sanitario d’urgenza di un bambino di poco più di un anno, effettuato da un C-27J della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Il piccolo paziente, ricoverato presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, è stato trasferito all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per ricevere cure specialistiche.

L’operazione è iniziata all’aeroporto di Bari Palese, dove il bimbo è stato imbarcato sul velivolo militare sotto l’assistenza di un’équipe medica che ha monitorato costantemente le sue condizioni durante il volo. Dopo circa un’ora, l’aereo è atterrato all’aeroporto di Roma-Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Da lì, il piccolo è stato trasportato in ambulanza al Bambino Gesù per proseguire le cure.

Un’operazione coordinata e tempestiva

Il volo è stato richiesto dalla Prefettura di Bari e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’organizzazione dell’operazione è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che sovraintende ai trasporti sanitari urgenti. Questa struttura garantisce il rapido decollo dei velivoli militari, sempre pronti 24 ore su 24, in diverse basi operative, per far fronte a emergenze mediche e umanitarie.

Un impegno costante per la salute pubblica

L’Aeronautica Militare svolge centinaia di missioni simili ogni anno, garantendo trasporti sanitari d’urgenza, voli umanitari e missioni di ricerca e soccorso. Gli equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e della 46ª Brigata Aerea di Pisa, insieme ai Centri SAR (Search and Rescue), operano con mezzi avanzati e personale altamente qualificato.