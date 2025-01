Costa Crociere a Sanremo, i Planet Funk a bordo per la serata finale

Sabato 15 febbraio la band italiana si esibirà su Costa Toscana in uno spettacolo inedito, coinvolgendo gli ospiti a bordo, il pubblico di Sanremo e i telespettatori a casa in una grande festa.





GENOVA – Costa Crociere si conferma partner del Festival per il quarto anno consecutivo e, quest’anno, sarà Costa Toscana lo straordinario palco galleggiante nella Baia di Sanremo.





In occasione della finale, sabato 15 febbraio, il palcoscenico sul mare dell’evento musicale più atteso dell’anno sarà in collegamento in diretta con il Teatro Ariston. Costa Toscana, ormeggiata di fronte a Sanremo, si trasformerà in uno spettacolare Club, ospitando l’esibizione dei Planet Funk. La band italiana, che ha recentemente festeggiato i 25 anni di carriera, si esibirà in uno degli spazi più caratteristici di Costa Toscana, un incredibile palco dislocato su tre piani che regalerà un live show di una delle band più distintive della scena elettro-dance internazionale.





Dall’8 al 15 febbraio, Costa Crociere ospiterà a bordo della Music Cruise un festival musicale diverso ogni giorno, con un palinsesto ricco di iniziative uniche come il Grand Opening "Waves of Music", la Sea Destination di Costa creata appositamente per Sanremo, uno spettacolo di fuochi d’artificio musicali e un suggestivo light show sul mare, che illuminerà la Baia di Sanremo il 9 febbraio.





La crociera regalerà due grandi eventi live, in esclusiva per gli ospiti a bordo: il coinvolgente "Deejay Time" di Radio Deejay, nella serata di apertura del 9 febbraio, e il grande ritorno di Gigi D’Agostino, con un dj set esclusivo la sera di San Valentino.





La Music Cruise, una crociera-evento che attraverserà le località più iconiche del Mediterraneo (oltre a Sanremo toccherà Barcellona, Marsiglia e Roma/Civitavecchia) offre un ricco palinsesto. Oltre agli spettacoli e alle esibizioni serali, gli ospiti potranno godere di un ampio ventaglio di proposte da vivere ogni giorno: attività sportive, workshop, aperitivi frizzanti e feste indimenticabili, tutti a tema musicale, realizzati in collaborazione con importanti partner italiani e internazionali.





Durante l’intera crociera, gli ospiti di Costa Toscana avranno anche la possibilità di scendere a terra, in autonomia o con escursioni organizzate, per scoprire le bellezze delle destinazioni visitate, inclusi la città di Sanremo e il suo territorio.