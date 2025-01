Bari, il ritorno del Meridional Caffè: un mix tra tradizione e innovazione

credits: Benini fb

BARI - Nel cuore di Bari, in via Nicolò Piccinni 124, il Meridional Caffè riapre le sue porte, scrivendo un nuovo capitolo di una storia lunga 67 anni. Dopo aver chiuso nel 2023, questo storico bar, un tempo punto di riferimento per la città, torna in vita grazie all'iniziativa di tre imprenditori baresi che hanno deciso di abbracciare la sfida di preservare la memoria di un luogo simbolo, fondendola con un tocco di modernità.

Tradizione e rinnovamento

Dietro al bancone, uno dei nuovi proprietari, Stefano Di Lauro, accoglie con entusiasmo vecchi e nuovi clienti. «Abbiamo deciso di rilevare l’attività circa un anno fa, quando la vecchia proprietaria, ormai stanca, ha ceduto il passo – racconta Di Lauro –. L’attività era stata poi gestita per un periodo da un ragazzo straniero, che ora ha intrapreso un’altra strada. Noi abbiamo voluto preservare la storicità di questo posto, a partire dal nome, e ridargli nuova vita».

Posizionato in un angolo strategico, a pochi passi dal teatro Piccinni e da Palazzo di Città, il Meridional Caffè conserva intatta la sua anima rétro, mantenendo il fascino del passato e proponendosi come un “salotto d’altri tempi” per il centro cittadino.

credits: Benini fb

Il ritorno dei grandi classici (e non solo)

Se lo stile architettonico originario è stato preservato, il menù del caffè è stato ampliato, mantenendo però i pezzi forti della storica pasticceria del Meridional Caffè. «Abbiamo aggiunto alcune novità, per venire incontro ai gusti di tutti», spiega Di Lauro.

L’equilibrio tra passato e presente è il filo conduttore del progetto, che mira a offrire non solo un luogo dove gustare ottimi caffè e dolci, ma anche un’esperienza che richiami la Bari di un tempo, senza perdere di vista le esigenze moderne.

Un nuovo inizio per la città

Nonostante le difficoltà che ogni nuova impresa comporta, l’entusiasmo dei giovani imprenditori è palpabile. «Tutte le sfide spaventano, ma cerchiamo di affrontarla con lo spirito giusto. Siamo giovani e abbiamo tanta voglia di fare», afferma Di Lauro.

Un ulteriore segnale positivo arriva dal territorio: il caffè ha già assunto cinque ragazzi e ha in programma l’inserimento di altri tre collaboratori. La risposta del vicinato, poi, è stata calorosa: «La gente è entusiasta di tornare al Meridional Caffè e noi siamo felici di accoglierli».

Un pezzo di storia che guarda al futuro

La riapertura del Meridional Caffè non rappresenta solo il ritorno di un’attività storica, ma anche una rinascita simbolica per il quartiere e la città. Tra il fascino del passato e la spinta verso il futuro, questo nuovo capitolo promette di riportare il caffè al centro della vita sociale barese, come punto di incontro e simbolo di identità cittadina.