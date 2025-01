Bisceglie, Zona Calvario e San Lorenzo: lavori in dirittura d’arrivo, ma preoccupano i nuovi interventi viari

BISCEGLIE - Proseguono i lavori nelle aree di Zona Calvario e San Lorenzo, ma le nuove modifiche alla viabilità stanno sollevando non poche preoccupazioni tra i commercianti locali. In particolare, il ripristino del doppio senso di circolazione e la realizzazione di una rotatoria nella zona di San Lorenzo potrebbero ridurre significativamente gli spazi di sosta, creando nuove criticità per la viabilità e l’accesso agli esercizi commerciali.

Per discutere delle possibili ripercussioni di questi interventi, il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, insieme a una delegazione di commercianti situati sotto i Portici di San Lorenzo, ha incontrato il sindaco Angelantonio Angarano e il consigliere comunale Antonio Abascià. Durante il confronto, gli operatori economici hanno espresso le proprie perplessità, avanzando alcune proposte per ridurre i disagi:

Riconsiderare la realizzazione della rotatoria , valutando soluzioni alternative che garantiscano la fluidità del traffico senza sacrificare la sosta.

, valutando soluzioni alternative che garantiscano la fluidità del traffico senza sacrificare la sosta. Evitare il ripristino del doppio senso di circolazione , per scongiurare possibili congestionamenti e difficoltà di accesso agli esercizi commerciali. Mantenere l’attuale senso di marcia, infatti, consentirebbe anche di recuperare un numero significativo di posti auto.

, per scongiurare possibili congestionamenti e difficoltà di accesso agli esercizi commerciali. Mantenere l’attuale senso di marcia, infatti, consentirebbe anche di recuperare un numero significativo di posti auto. Individuare nuove aree di parcheggio nelle vicinanze, così da compensare la perdita di stalli e facilitare l’accesso alla zona.

Il sindaco Angarano, dopo aver ascoltato le istanze dei commercianti, si è detto disponibile a valutare la fattibilità delle proposte, rinviando a un successivo incontro l’analisi di eventuali soluzioni condivise.

Confcommercio Bisceglie ha ribadito l’importanza di un dialogo continuo tra amministrazione e operatori economici, affinché gli interventi urbanistici siano compatibili con lo sviluppo del territorio e non compromettano la sostenibilità del commercio di vicinato. L’auspicio è che, attraverso un confronto costruttivo, si possano trovare soluzioni che garantiscano una viabilità efficiente senza penalizzare le attività locali e la fruibilità del centro cittadino.