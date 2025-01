BARI - Un furto è stato messo a segno all’interno dell’Aula Magna Aldo Moro e dell’Aula V della Facoltà di Giurisprudenza di Bari nella notte tra il 29 e il 30 gennaio. Ignoti sono riusciti a introdursi nell’edificio attraverso il garage, forzando le porte d’ingresso e portando via tre monitor e un’attrezzatura per la regia.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, supportati dalla Scientifica e dalla Digos, per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Gli inquirenti stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona nella speranza di individuare i responsabili del colpo.