Bitonto, lite degenera in tragedia sfiorata: ferito un 28enne alla gola

BITONTO – Momenti di terrore ieri pomeriggio in via Kennedy, a Bitonto, dove un banale litigio è culminato in un’aggressione violenta. Un uomo di 28 anni è stato gravemente ferito alla gola.

La vittima, soccorsa immediatamente, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari. Nonostante la gravità della ferita, il giovane è stato curato tempestivamente e, fortunatamente, già dimesso dall’ospedale.

La Polizia, intervenuta prontamente sul luogo dell’aggressione, ha fermato un uomo di 52 anni, ritenuto responsabile dell’accaduto. L’uomo è ora accusato di tentato omicidio.