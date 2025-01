Brindisi, solidarietà a Mesagne: Polizia di Stato e Albano Carrisi insieme per i più bisognosi

MESAGNE - In occasione delle festività natalizie e di fine anno, la Polizia di Stato di Brindisi ha organizzato una speciale giornata di solidarietà presso il centro Caritas della “Casa di Zaccheo” della Parrocchia Mater Domini di Mesagne. L’iniziativa, pensata per rafforzare il legame tra gli uomini e le donne in divisa e la comunità, ha visto una straordinaria partecipazione: tra i volontari, c’era anche il celebre cantante Albano Carrisi, che ha scelto di dedicare il suo tempo ai più bisognosi.

Un Capodanno nel segno della solidarietà

La giornata, fortemente voluta dal questore Gianpietro Lionetti, si è svolta il 1° gennaio ed è stata un’occasione speciale per regalare momenti di calore e condivisione. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne si sono trasformati in cuochi e camerieri, dedicando la mattinata ai più fragili.

Nel centro della Caritas, che ogni giorno offre un pasto caldo a circa 80 persone, tra cui numerosi nuclei familiari con bambini, gli agenti hanno cucinato e servito i pasti con il sorriso, dimostrando ancora una volta che il loro impegno va ben oltre il servizio istituzionale.