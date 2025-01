Callas Callas Callas a Barletta il 18 gennaio e a Bari il 31 gennaio

ph_Paolo Bonciani

BARI - Nel centenario della nascita della Callas COB Compagnia Opus Ballet, diretta da Rosanna Brocanello, omaggia la grande cantante riunendo per la prima volta tre tra i più interessanti nomi della coreografia d’autore italiana, Adriano Bolognino, Carlo Massari e Roberto Tedesco, in una lettura contemporanea e innovativa di uno dei personaggi più iconici del Novecento. Lo spettacolo s’intitola “Callas Callas Callas” e sarà in scena a Barletta il 18 gennaio alle ore 20.30 al teatro Curci e a Bari il 31 gennaio alle ore 21 al Teatro Piccinni (fuori abbonamento) nell’ambito delle stagioni teatrali dei Comuni, organizzate in collaborazione con Puglia Culture.Ogni coreografo porta in scena un diverso aspetto della vita e dell’opera di Maria Callas in un vero e proprio “trittico coreografico”, un inedito affresco in cui elementi biografici, ispirazioni musicali e iconografia si fondono con la danza contemporanea nella creazione di un linguaggio inedito. Tre sguardi differenti, tre approcci e restituzioni in danza. Il titolo è anche un invito, per lo spettatore, a scoprire o ritrovare tra le pieghe di un movimento o la coralità dell’ensemble, tra le sonorità elettroniche o i frammenti di arie celebri disseminati nell’architettura coreografica, tra una luce o un costume che sagoma gesti e posture, la propria Callas. O magari un’altra, inedita, che la danza astratta può suggerire, evocare, imprimere nell’atmosfera e nella memoria. Di sicuro riconosceremo, contaminate o appena palesate, tre celebri arie: da Tosca, Norma, Carmen.CastCOB Compagnia Opus Ballet / Fondazione Festival La VersilianaCALLAS, CALLAS, CALLAScoreografie ADRIANO BOLOGNINO, CARLO MASSARI E ROBERTO TEDESCOconsulente artistica Laura Pulinlight designer Giacomo UngariDIVINAcoreografia Adriano Bologninointerpreti Giuliana Bonaffini, Aura Calarco, Sofia Galvan, Ginevra Gioli, Gaia Mondiniassistente alla coreografia Rosaria Di Maromusiche Vito Pizzocostumi realizzati da Tns BrandSTANDPOINTScoreografia Roberto Tedescointerpreti Matheus Alves De Oliveira, Giuliana Bonaffini, Aura Calarco, Emiliano Candiago, Ginevra Gioli, Gaia Mondini, Riccardo Papa, Frederic Zounglamusiche Giuseppe Villarosacostumi realizzati da Opificio della Moda e del CostumeTOUJOURS LA MORTcreazione originale Carlo Massariinterpreti Matheus Alves De Oliveira, Aura Calarco, Emiliano Candiago, Riccardo Papa, Frederic Zoungla editing musicale Luca Martonesupporto alla realizzazione abiti di scena Giovanna FicaccioInfo: https://www.pugliaculture.it/