UniBa celebra 100 anni: inaugurato l’anno accademico 2024/2025 al Teatro Petruzzelli

BARI - Mercoledì 15 gennaio, alle ore 10.30, il Teatro Petruzzelli di Bari ha ospitato l’Inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UniBa), un evento straordinario che ha celebrato anche il centenario dell’ateneo pugliese.

Un parterre ricco di autorità e ospiti illustri

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità politiche, civili, militari e religiose, tra cui la ministra dell’Istruzione Anna Maria Bernini, il sindaco di Bari Vito Leccese e la presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone.

Ad accogliere gli ospiti e a dirigere l’evento con la consueta ironia e sicurezza è stato il rettore Stefano Bronzini, che ha fatto da guida in questa giornata simbolica. Presenti anche molti rettori di università italiane e straniere, a sottolineare il carattere internazionale dell’evento e il ruolo centrale dell’ateneo barese nel panorama accademico globale.

Sigilli d’oro e testimonianze toccanti

Durante la cerimonia sono stati conferiti i prestigiosi Sigilli d’oro a personalità di spicco:

Silvana Sciarra , ex Giudice della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana;

, ex Giudice della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana; Vito Campese , eminente professore e scienziato;

, eminente professore e scienziato; Leo Muscato, regista di fama internazionale.

La giornata è stata arricchita dalle testimonianze di numerosi esponenti dell’Università di Bari, che hanno condiviso storie di innovazione, ricerca e impegno. Particolarmente emozionante è stata la testimonianza di Luz Yanet Ortiz Baltan, studentessa e rifugiata politica, che ha rappresentato la voce degli studenti e il valore dell’inclusione.

La lectio magistralis del Rettore: uno sguardo al futuro

Il momento clou dell’evento è stato la lectio magistralis del Rettore Stefano Bronzini, intitolata "Futura: inaugurazione dell’anno accademico 2124/2125". Con uno sguardo visionario, Bronzini ha immaginato l’università tra cento anni, riflettendo sull’effimero di alcuni argomenti contemporanei e sulla centralità strategica della cooperazione tra gli atenei per affrontare le sfide globali.

Un evento simbolico per l’Ateneo e la città

L’inaugurazione non è stata solo una celebrazione dell’anno accademico, ma anche un tributo al ruolo di UniBa come motore culturale, scientifico e sociale. I festeggiamenti per il centenario continueranno, con eventi e iniziative che coinvolgeranno tutta la comunità accademica e il territorio pugliese.

Un’occasione speciale, quindi, per riflettere sul passato, celebrare il presente e guardare con speranza e determinazione al futuro dell’istruzione e della ricerca.