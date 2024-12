Capodanno in piazza in Puglia: musica, spettacoli e divertimento

BARI - La Puglia ha salutato il nuovo anno con una serie di eventi spettacolari organizzati nelle principali piazze della regione, che hanno attratto decine di migliaia di persone. Bari, Corato, Monopoli e Polignano a Mare sono state le protagoniste di una notte indimenticabile, all'insegna della musica e dell'allegria.

Bari: Emma e Michele Bravi infiammano Piazza Libertà

A Bari, la grande festa di Capodanno si è svolta in piazza Libertà, dove sul palco si è esibita Emma accompagnata dalla sua band, regalando al pubblico una performance carica di emozioni. A seguire, è stato il turno di Michele Bravi, che ha affascinato la piazza con il suo set. Lo show, iniziato alle 21.30, è stato trasmesso in diretta su Radio Norba e sui canali 11 e 730 di Sky, permettendo anche a chi non era presente di godere dell'evento. Dopo la mezzanotte, la festa è continuata con i dj di Radio Norba e Radio 105, trasformando la piazza in una gigantesca pista da ballo.

Corato: Raf incanta Piazza Cesare Battisti

Nel Barese, Corato ha scelto Raf come ospite d’onore per celebrare l’arrivo del 2025. La serata è iniziata alle 23 con Irene Antonucci e Kevin Dellino, seguiti da un DJ set a cura di Telenorba. Subito dopo il brindisi di mezzanotte, Raf ha fatto il suo ingresso sul palco, eseguendo i suoi più grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana. L’evento, seguito in diretta su Telenorba, è proseguito fino a notte fonda con un altro DJ set, garantendo divertimento senza fine.

Monopoli: Una serata tra musica live e ritmi latini

A Monopoli, piazza Vittorio Emanuele II ha ospitato un evento ricco di ospiti e musica dal vivo. R101 ha portato sul palco Melita Toniolo e Fernando Proce, mentre Radio Norba ha schierato Veronica Pellegrino e Santibyron. Il Winter Music Show, diretto artisticamente da Carlo Gallo, ha visto esibirsi la band Blu Dance, che ha fatto ballare la piazza con successi degli anni ’80 e ’90. Tra i momenti più attesi, la performance di Cecilia Gayle, regina del reggaeton, e del comico e musicista Renato Ciardo. A chiudere la nottata, il DJ set di Federico Scavo, noto per il suo stile versatile e creativo.

Polignano a Mare: Ritmi elettropunk e divertimento per tutta la famiglia

A Polignano a Mare, il Capodanno ha preso il via nel pomeriggio, alle 18.30, in piazza Aldo Moro. La serata è iniziata con Piero Romanazzi (Telenorba) e la sua baby dance, dedicata ai più piccoli, seguita dall’esibizione di Luca Martelli, storico batterista dei Litfiba, con il suo progetto elettropunk. Una serata che ha saputo coniugare intrattenimento per tutte le età e musica dal vivo di qualità.

Locorotondo: Galatone e De Gennaro protagonisti

Nella magica cornice del Borgo delle meraviglie, Locorotondo celebra l’arrivo del 2025 con un grande evento in piazza Aldo Moro. Protagonisti della serata Graziano Galatone e Luca De Gennaro, pronti a regalare musica ed emozioni nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

La serata ha avuto inizio alle 22.30 con il live di Graziano Galatone e la sua GBand. Il celebre cantante di musical come Notre-Dame de Paris e I promessi sposi proporrà un viaggio musicale attraverso hit italiane e internazionali dagli anni ’70 ad oggi, scaldando il pubblico con la sua voce unica.

A seguire, spazio alla musica eclettica del DJ set di Luca De Gennaro, storico DJ di Radio Capital, che farà ballare la piazza fino a tarda notte con una selezione musicale variegata e coinvolgente.

Giovinazzo: festa in grande stile con Luigi Latti

Anche Giovinazzo ha festeggiato in grande stile: in piazza Vittorio Emanuele, dalle 23.30, il protagonista è stato Luigi Latti, special guest di una notte che promette divertimento ed energia.

Un Capodanno da non perdere, tra musica e spettacolo, nelle splendide piazze di Bari e provincia.