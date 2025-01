Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca: al via la 41/a edizione

CORSANO - Uno dei momenti che scandiscono la marcia di avvicinamento al «Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca», giunto alla 41ma edizione, è la cena sociale organizzata dalla Pro Loco, presieduta da Salvo Bleve, che si svolgerà il prossimo 31 gennaio presso il ristorante “Re dei Re” (Surano, statale 275).Si tratta di un appuntamento molto importante che, da un lato, verrà utilizzato come raccolta fondi per sostenere le spese organizzative del grande evento, pronto ad ospitare migliaia di visitatori e appassionati, dall’altro si trasformerà in un momento di convivialità per conoscere da vicino dettagli e aspetti tecnici sulla manifestazione, insieme agli organizzatori, ai carristi e ai tantissimi volontari. Media partner saranno Radio Venere e Radio Peter Pan.«Tutti insieme – è la carica impressa da Salvo Bleve – facciamo crescere il nostro Carnevale. Dietro a tutto questo ovviamente c’è la Pro Loco, con il suo entusiasmo, la passione per le tradizioni e un pizzico di creatività che ogni anno rende questa festa speciale».Intanto ecco in anteprima i nomi dei quattro carri in gara, pronti a sfilare sotto l’occhio esperto dei giurati per conquistare l’ambitissimo trofeo.Il gruppo “Super Mario”, guidato dal capocarrista Marco Chiarello ha dato lo stesso titolo «Super Mario» al carro, proponendo il gioco ludico creato negli anni ’80 considerandolo adatto sia agli adulti che ai bambini, con un protagonista che lotta quotidianamente contro mille avversità.Il gruppo “Mir”, capitanato dal capocarrista Roberto Buccarello, si presenterà con il carro «Carrousel», allestendo un’antica giostra di cavalli con le figure di Walt Disney, del Re Leone, di Pippo, Timon, Pumbaa e tante altre.Il gruppo “Quelli che il Macello”, coordinato dal capocarrista Carlo Morrone, ha intitolato il proprio carro «Il silenzio del cambiamento», dedicandolo a Madre Natura, all’interno di un bosco in cui, tra armonie e concerti, spunteranno tanti tipi di fiori.Il gruppo “Picca ma boni” di Patù, condotto dal capocarrista Francesco De Nuccio, ha scelto il titolo «Io non sono di questo pianeta», raffigurando, tra le altre cose, il miliardario Elon Musk, il piccolo robot Wall.E, e una girella come simbolo di positività.Quest’anno i maestosi carri (che saranno preceduti da quello di apertura della Pro Loco), le scuole di ballo e i gruppi mascherati sfileranno nei grandi viali della zona industriale.Tre le giornate di festa in programma: 23 febbraio, 2 e 4 marzo 2025, con partenza da via dell’Artigianato alle ore 15.00.Non ci saranno solo colori, scherzi e musica, ma anche aree attrezzate per lo street food, spazi destinati ai mercatini dell’artigianato, una zona riservata ai giochi gonfiabili e un’area palco per l’intrattenimento musicale notturno.Il “Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca” è organizzato dalla Pro Loco con il sostegno del Comune di Corsano, dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” e dell’Unpli, in collaborazione con We are in Puglia, Parrocchia Santa Sofia, Contrabbando Speranza e Gal Capo di Santa Maria di Leuca Macchia Mediterranea.