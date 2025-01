Caso legge di Bilancio: la Regione Puglia consegna la documentazione alla procura di Bari

BARI - Dopo l’esposto presentato nelle scorse settimane dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla Procura di Bari, che ha sollevato l’ipotesi di falso in riferimento all'emendamento erroneamente bocciato nella legge di Bilancio, gli uffici del Consiglio regionale pugliese hanno consegnato ieri tutta la documentazione richiesta dall'autorità giudiziaria. L'esposto riguarda l'emendamento Laricchia, che concerne le nomine negli enti regionali e che, durante la seduta del 18 dicembre scorso, era stato inizialmente respinto in aula sulla base di una lettura errata dello Statuto regionale.Secondo la ricostruzione degli eventi, l'interpretazione dello Statuto alla base del rifiuto dell'emendamento è stata successivamente riconosciuta come erronea dall'Ufficio di presidenza del Consiglio. Questo ha portato a una revisione della decisione, ma la vicenda ha sollevato interrogativi sul corretto iter legislativo seguito.Nella giornata di ieri, gli uffici del Consiglio regionale pugliese, in conformità con la richiesta della Procura, hanno provveduto a consegnare alla Digos la documentazione relativa all'iter legislativo e amministrativo dell'emendamento, che era stato reso pubblico già in precedenza sul sito istituzionale del Consiglio.Le autorità competenti ora stanno approfondendo la vicenda per verificare eventuali irregolarità nella gestione del procedimento legislativo, mentre la politica regionale segue con attenzione gli sviluppi di questo caso che potrebbe avere ripercussioni politiche e legali importanti.