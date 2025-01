Cavallino: incendio distrugge un furgone carico di frutta, sospetti di natura dolosa

CAVALLINO - Un incendio, che si sospetta essere di natura dolosa, ha devastato nella notte un furgone carico di frutta, un Nissan Cabstar, parcheggiato nel cortile di un’abitazione privata a Cavallino, in provincia di Lecce.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno minacciato l’abitazione adiacente, richiedendo un immediato intervento dei vigili del fuoco. Grazie alla loro prontezza, è stato possibile mettere in salvo gli occupanti della casa e limitare i danni alla struttura.

Il personale sanitario, giunto sul posto, ha prestato assistenza ai residenti, che, nonostante il grande spavento, non hanno riportato ferite.

Indagini in corso

L’incendio ha distrutto completamente il furgone, riducendolo a un ammasso di lamiere carbonizzate. Data la dinamica dell’accaduto, le autorità sospettano che il rogo possa essere stato innescato intenzionalmente.

I carabinieri della locale stazione hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incendio e individuare eventuali responsabili. Sono in corso accertamenti tecnici e l’analisi delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.