Epifania: a Taurisano ultimo appuntamento con il Presepe vivente dell'artigianato

TAURISANO - La magia del Natale incontra la tradizione artigiana locale nel suggestivo scenario delle cave di Taurisano, trasformate in un presepe vivente unico nel suo genere. Un evento straordinario, realizzato con il contributo della Regione Puglia, che coniuga la valorizzazione dei mestieri artigianali con un forte senso di comunità.Le antiche arti della pietra leccese, della terracotta, del ferro battuto, del cucito e del telaio prendono vita nel Presepe vivente grazie ad un laboratorio di comunità che ha visto il coinvolgimento di oltre 170 figuranti, tra cui più di 60 adolescenti e giovani, entusiasti protagonisti di questa iniziativa. Un momento straordinario capace di far rivivere l’atmosfera di un tempo e di mettere in luce il talento e la passione degli artigiani di oggi.Il Presepe vivente di Taurisano non è, quindi, una semplice rappresentazione ma un vero viaggio immersivo nella bellezza dei mestieri artigiani per riscoprire e preservare le tradizioni locali. Sin dalla giornata di apertura ha conquistato centinaia di visitatori, attratti non solo dall’unicità del luogo e dall’accuratezza delle rappresentazioni, ma anche dall’autenticità delle lavorazioni artigianali eseguite dal vivo.Gran finale il 6 gennaio: alle ore 18.30 arrivano i MagiIl grande successo di pubblico ha alimentato l’attesa per la giornata conclusiva del 6 gennaio, quando il Presepe vivente dell’Artigianato riaprirà le sue porte per l’ultima volta alle ore 17. Sarà possibile, così, ammirare un’opera corale che unisce fede, cultura e tradizione, e che mette in risalto, al contempo, la bellezza di Taurisano.L’arrivo dei Magi previsto per le ore 18.30 non sarà l’unica sorpresa: in un’atmosfera suggestiva ed emozionante si esibiranno il violinista, M° Vittorio Ciurlia e le ginnaste dell’Associazione Colibrì.L’invito è a vivere un’esperienza emozionante e autentica, che celebra il Natale con un messaggio di unione, collaborazione e amore per le tradizioni. Il Presepe vivente di Taurisano vi aspetta per farvi scoprire l’incanto della natività e la maestria degli artigiani.L’evento è ideato e coordinato da SINERGIAE per Apulia Pulchra – Taurisano Pulchra#WeAreInPuglia: Presepe Vivente: mob. 320 687 2147