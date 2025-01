Che scuola scegliere? Arriva a Lecce il 'SITO - Salone dell’Innovazione e dell’Orientamento'

Gli stand con le migliori scuole della città, dal Palmieri al Deledda, dal De Pace al Fermi, Olivetti, Presta-Columella e Galilei-Costa-Scarambone





LECCE - È tempo di scelta della nuova scuola da parte di tutti gli studenti di 3° media (scuola superiore di 1° grado). Il 21 gennaio, infatti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito "aprirà" la piattaforma su cui tutte la famiglie italiane potranno iscrivere il proprio figlio o la propria figlia.





Ci sono alcuni ragazzi che hanno le idee già chiare, altri che sono alle prese di questa importante scelta e stanno visitando le scuole negli Open Day e consultando le varie offerte formative sui siti web. Quest’anno, per tutte le famiglie di Lecce e dei paesi limitrofi, c’è una grande novità che faciliterà questo compito, da giovedì 16 a domenica 19, pochi giorni prima dell’avvio delle iscrizioni, sarà infatti possibile visitare fisicamente il "SITO – Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento", organizzato presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi.





Liceo classico o tecnico informatico? Alberghiero o industriale? Gli studenti al mattino e le famiglie nei pomeriggi, sabato e domenica potranno conoscere da vicino le migliori scuole della città, dal Liceo Palmieri al tecnico Deledda, dal polo tecnico-professionale Galilei-Costa-Scarambone all’Itis e scientifico delle scienze applicate Fermi, dal tecnico e professionale De Pace all’agrario e alberghiero Presta-Columella e al tecnico economico Olivetti, complessivamente sono oltre 25 i diversi indirizzi su cui orientarsi e scegliere la migliore formazione in base alle proprie attitudini e aspirazioni.





Ma l’orientamento presente al SITO non si ferma alla selezione della scuola dopo le medie, comprende anche l’importante scelta post diploma. Università, Its o lavoro? Infatti tutti gli studenti di 4° e 5° superiore delle province di Lecce, Brindisi e Taranto sono stati invitati a visitare gli stand del salone per incontrare, conoscere e apprezzare le varie offerte delle facoltà di UniSalento (ingegneria e economia), di quattro diverse ITS Academy della Puglia (digitale e informatica, turismo, aerospazio, meccatronica, …), della WeDo Academy di formazione alla mentalità imprenditoriale e di tante aziende che operano principalmente nell’ambito delle nuove tecnologie e dell’innovazione, che sono proprio quegli ambiti che più di tutti, anche al sud, sono sempre alla ricerca di giovani preparati.





Il SITO – Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento è quindi un evento dei giovani per i giovani. Ad averlo concepito e organizzato sono infatti due under 20. Luigi Carratta (18) e Francesco Pio Manca (19). Si sono diplomati due anni fa presso l’indirizzo Quadriennale del "Costa" di Lecce (studenti del docente Daniele Manni), hanno frequentato il Summer Camp di mentalità imprenditoriale di WeDo Academy, ne sono diventati Junior Coach nei camp successivi e studiano Economia presso l’Università del Salento. Già nel loro ultimo anno scolastico avevano organizzato nell’aula magna della scuola un piccolo evento che ospitava le micro startup ideate e condotte dagli studenti della stessa scuola e l’anno scorso hanno messo in scena il Salentia Future Fest presso il Politeama Greco. Quest’anno il grande salto, l’ideazione di un vero e proprio salone dell’innovazione e dell’orientamento per giovani.