Conferenza di presentazione della Fiera del Fischietto in Terracotta: un appuntamento da non perdere

RUTIGLIANO – Il Comune di Rutigliano invita i giornalisti e la stampa a partecipare alla conferenza di presentazione della Fiera del Fischietto in Terracotta, che si terrà giovedì 16 gennaio 2025, alle 11.00, presso la Sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro n.33, Bari).

Durante l’incontro, verranno presentati il programma e le novità della tradizionale fiera, che si terrà a Rutigliano nei giorni 17, 18, 19, 25 e 26 gennaio 2025. L'edizione di quest'anno si preannuncia ricca di eventi e iniziative, in un'esplosione di arte, cultura e tradizione legate al celebre fischietto in terracotta, simbolo del paese.

All'evento interverranno figure istituzionali di grande rilevanza per il territorio:

Gianfranco Lopane , Assessore al Turismo della Regione Puglia

, Assessore al Turismo della Regione Puglia Aldo Patruno , Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia

, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia Francesco Paolicelli , Presidente della Commissione Sviluppo Economico Regione Puglia

, Presidente della Commissione Sviluppo Economico Regione Puglia Giuseppe Valenzano , Sindaco di Rutigliano

, Sindaco di Rutigliano Milena Palumbo , Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Rutigliano

, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Rutigliano Alessandro Milillo , Assessore alle Attività Produttive del Comune di Rutigliano

, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Rutigliano Sandra Sivilli, Direttore Musei Civici Comune di Rutigliano

L'incontro rappresenta un’importante occasione per scoprire tutte le iniziative che arricchiranno la Fiera del Fischietto, un evento che unisce tradizione, artigianato e cultura in un’esposizione che richiama visitatori da tutta la regione e non solo.

La Fiera del Fischietto in Terracotta è una delle manifestazioni più caratteristiche e longeve della Puglia, celebrando una delle tradizioni più antiche del comune di Rutigliano, noto per la sua tradizione nella lavorazione della terracotta e la produzione dei fischietti artigianali.