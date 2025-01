Corato, tutto esaurito per “Nero a metà – Experience”: omaggio a Pino Daniele il 1° febbraio

CORATO - Grande attesa a Corato per lo spettacolo “Nero a metà – Experience”, in programma il 1° febbraio alle ore 20:30 al Teatro Comunale. L’evento, parte della stagione teatrale “La grammatica delle abitudini 2024/2025”, ha registrato il sold out, confermando l’entusiasmo del pubblico per il tributo alla musica di Pino Daniele.

Sul palco, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo, storici collaboratori del cantautore napoletano, daranno nuova vita ai brani più iconici di Pino Daniele, con l’ospite speciale Raiz, voce raffinata e intensa della scena musicale italiana. Il concerto propone una reinterpretazione dell’album cult “Nero a metà”, arricchita da sonorità che uniscono passato e presente, restituendo al pubblico l’emozione del sound unico di Daniele.

L’evento è organizzato dal Comune di Corato in collaborazione con Puglia Culture. Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili al link:

🔗 pugliaculture.it/evento/nero-a-meta-experience