Bari, riconoscimento dell’amministrazione comunale per i 60 anni di attività del panificio Veronese

BARI - Si è svolta questo pomeriggio, nella sala giunta di Palazzo di Città, la consegna di un riconoscimento dell'amministrazione comunale a Michele de Marzo, titolare del panificio Veronese, in occasione dei 60 anni di attività.È stato l'assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli ad accogliere il signor De Marzo, accompagnato dai suoi familiari e dai suoi collaboratori storici e a dare lettura della pergamena, di cui di seguito si riporta il testo:“Il panificio Veronese è sempre stato una tappa fissa per noi ragazzi cresciuti a Libertà - ha dichiarato Pietro Petruzzelli -, lo ricordo fin da quando ero bambino. Per questo, oggi, mi onoro di consegnare al signor De Marzo questo riconoscimento che ha un grande valore simbolico e che testimonia l’affetto della città nei confronti di un’attività storica che è sinonimo di tradizione e di qualità”.“Sono molto contento di ricevere questa targa - ha detto Michele De Marzo -. Per sessant’anni la mia vita si è svolta all’interno del panificio ed è stata una vita di duro lavoro, che però ha ripagato me e la mia famiglia di tutti i sacrifici fatti”.