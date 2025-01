“Crescere con la bellezza. Conversano, arte, cura e infanzia”: al via il programma educativo della città

CONVERSANO – Prenderà il via domani il programma educativo “Crescere con la bellezza. Conversano, arte, cura e infanzia”, un progetto innovativo che promuove l’arte come strumento centrale per l’educazione e il benessere dell’infanzia. La presentazione ufficiale si terrà mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 10.00 presso la Pinacoteca Paolo Finoglio del Polo Museale di Conversano, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Istruzione e Università Sebastiano Leo, e di numerosi esponenti del mondo accademico e istituzionale.

Un programma all’avanguardia

Il progetto si inserisce nell’ambito del Sistema Integrato 0-6, che mira a garantire ai bambini il diritto a un’educazione di qualità. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Conversano, la Regione Puglia e partner nazionali e internazionali, si propone di integrare l’arte nei percorsi educativi per promuovere creatività, appartenenza culturale e cittadinanza responsabile.

Tra le attività principali:

Formazione per educatori e operatori culturali, volta a esplorare pratiche innovative che connettono arte, educazione e territorio.

Pubblicazioni scientifiche e materiali didattici, destinati a scuole, musei e altre istituzioni educative.

Un Manifesto Educativo, che formalizzerà il modello "Città di Conversano per l'Arte e l'Infanzia".

, che formalizzerà il modello “Città di Conversano per l’Arte e l’Infanzia”. Residenza d’artista guidata da Hervé Tullet, illustratore di fama internazionale, con laboratori creativi e una giornata di celebrazione per la comunità cittadina.

Un evento di rilievo

L’incontro pubblico di domani sarà aperto dai saluti istituzionali dell’Assessore Sebastiano Leo, seguiti dagli interventi di Giuseppe Silipo (Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale), Cristina Sunna (Regione Puglia) e Maria Grazia Fraccalvieri (Esperta di Sistema Integrato 0-6). Successivamente, il Comitato Scientifico illustrerà i dettagli del programma, e l’evento si concluderà con le riflessioni del sindaco Giuseppe Lovascio e degli assessori comunali alla Cultura, Politiche Sociali e Pubblica Istruzione.

Un modello educativo per il futuro

“Crescere con la bellezza” ambisce a trasformare Conversano in una città culturale a misura di bambino, consolidando il legame tra patrimonio storico e nuove generazioni. Attraverso percorsi inclusivi e partecipativi, il progetto offre a bambini e famiglie esperienze uniche che integrano arte, educazione e comunità.