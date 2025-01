Concerto “Nella luce dell’aurora”: musica e poesia per sensibilizzare sull’autismo

BARI - Venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 20.00, nella suggestiva Sala delle Muse del Circolo Unione di Bari, si terrà il concerto intitolato “Nella luce dell’aurora”, un evento di musica e poesia dedicato alla speranza in un futuro di pace e fiducia, in linea con l’augurio dell’ONU per l’anno in corso.

Protagonisti della serata saranno il violinista Domenico Passidomo e il pianista Maurizio Zaccaria, artisti di fama internazionale, che si esibiranno in un duo con un repertorio di musiche di Bach, Mozart e Franck. Ad arricchire la serata, la partecipazione di due giovanissimi talenti del pianoforte, Gennaro Finiguerra e Mario Mastrapasqua, e le letture poetiche curate da Stefania Papa.

Evento a sostegno della ricerca sull’autismo

L’iniziativa, organizzata dalla Sezione di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, è dedicata alla sensibilizzazione sulla ricerca per lo spettro autistico. Durante l’evento, l’Associazione Manoamano Onlus sarà rappresentata da Francesco Manfredi, che offrirà un approfondimento sulla problematica dell’autismo.

Saluti istituzionali e presentazione

Il concerto sarà aperto dai saluti della responsabile della sezione barese delle Crocerossine, Grazia Andidero, della presidente nazionale dell’Associazione, Santa Fizzarotti Selvaggi, e del presidente del Circolo Unione, il dottor Giacomo Tomasicchio, insieme ad altre autorità presenti.

A condurre la serata sarà Giancarlo Liuzzi, presidente dell’Associazione culturale Incontri.

Un momento di arte e solidarietà

L’evento rappresenta un’occasione speciale per coniugare arte e solidarietà, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su una tematica delicata come l’autismo, attraverso la potenza della musica, della poesia e della cultura.