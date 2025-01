Fermato con quattro chili di hashish: arrestato 41enne a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Quaranta panetti di droga, disposti con cura uno sopra l’altro, custoditi in un sacchetto rosso appoggiato sul sedile posteriore di una modesta utilitaria. Questo il carico illecito che ha portato all’arresto di un uomo di 41 anni, residente a Foggia, fermato a Margherita di Savoia, nel nord Barese, dalla Guardia di Finanza.

L’uomo, sospettato di essere legato alla criminalità organizzata attiva a Orta Nova e a Foggia, è stato notato dai finanzieri per i suoi movimenti sospetti. Partito dal capoluogo dauno, il 41enne si era fermato davanti a diversi bar e locali della cittadina, effettuando soste rapide e ripartendo subito dopo. Un comportamento che ha insospettito le forze dell’ordine, le quali ipotizzano che le brevi soste servissero per vendere droga.

Il sospetto è diventato certezza quando i finanzieri hanno proceduto al controllo della vettura, trovando oltre quattro chili di hashish. Secondo le stime, la droga, se smerciata in dosi, avrebbe potuto fruttare tra i 60 e i 70mila euro.

Accortosi della presenza dell’auto della Guardia di Finanza, l’uomo ha cercato di fuggire premendo sull’acceleratore, ma la sua corsa è terminata poco dopo, alla periferia di Margherita di Savoia. Fermato dai militari, è stato sottoposto a perquisizione, durante la quale è stata rinvenuta la droga.

Il 41enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato e condotto in carcere. La droga è stata sequestrata, mentre proseguono le indagini per far luce sulla rete di contatti e sugli eventuali complici dell’uomo nel traffico di stupefacenti.