Lite per soldi, accoltella la moglie del nipote: arrestato a Sassari un 55enne barese

BARI - Un drammatico episodio di violenza familiare è avvenuto la mattina del 21 gennaio a Sassari, dove Domenico Ottomano, 55enne originario di Bari, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo avrebbe accoltellato Roberta Mazzone, 50 anni, moglie del nipote, al culmine di una lite scoppiata per motivi economici.

Ottomano viveva come ospite nella casa del nipote da alcuni mesi e percepiva una pensione di soli 350 euro, somma che Roberta Mazzone riteneva insufficiente per contribuire alle spese domestiche. La tensione per la situazione economica sarebbe sfociata nell’aggressione, culminata con le gravi ferite inferte alla donna.

Durante l’interrogatorio, il 55enne ha negato ogni responsabilità, sostenendo che la vittima si sarebbe ferita accidentalmente durante un diverbio. È stato lui stesso a chiamare il 118 per richiedere soccorsi, ma la sua versione non ha convinto gli inquirenti. Dopo le prime indagini, Ottomano è stato trasferito al carcere di Bancali con l’accusa di tentato omicidio.

Roberta Mazzone è ora ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le gravi ferite riportate, che hanno provocato la perforazione di un rene e di un polmone, hanno richiesto un intervento chirurgico d’urgenza. La donna lotta tra la vita e la morte.