Ferrovie del Sud Est: presentata domanda regolazione crisi e insolvenza

BARI - Ferrovie del Sud Est, nell’ambito di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato del 5 agosto 2024, ha presentato il 31 dicembre 2024, al Tribunale di Bari, domanda con riserva di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi della Società.La decisione si configura come la soluzione più adeguata a fronteggiare l’attuale situazione patrimoniale e a garantire al contempo la continuità operativa, la tutela del valore dell’impresa e la salvaguardia degli interessi di tutte le parti coinvolte.Ferrovie del Sud Est potrà in questo modo preservare i posti di lavoro dei propri dipendenti e l’interesse dei creditori, assicurare il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico e proseguire nella realizzazione del piano di investimenti di un miliardo di euro finanziato anche con fondi PNRR.La Società conferma il proprio impegno a continuare ad operare nell’interesse della collettività e a garantire il miglior risultato possibile per tutti gli stakeholders coinvolti.