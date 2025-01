Castelluccio dei Sauri, capodanno in piazza con Max Vitale: un inizio all’insegna di speranza, solidarietà e collaborazione

CASTELLUCCIO DEI SAURI - Un evento memorabile ha impreziosito il veglione di Castelluccio dei Sauri, dove decine e decine di giovani, adulti e anziani si sono ritrovati nella piazza centrale del paese e hanno atteso lo scoccare della mezzanotte sulle note del dj Walter Stramaglia. Un abbraccio collettivo senza precedenti nella storia del piccolo borgo sui Monti Dauni, reso ancora più coinvolgente dalla presenza del noto speaker di Radio Kiss Kiss Max Vitale, originario del posto. A ideare la serata è stato ancora una volta il business manager Antonio De Nittis, titolare del ristorante Al Vecchio Casale, la cui visione innovativa ha reso possibile una manifestazione che in pochi avrebbero immaginato realizzabile.“Castelluccio dei Sauri ha vissuto una notte di capodanno straordinaria. Un momento magico, che resterà a lungo nei cuori di tutti i partecipanti. Per la prima volta nella sua storia, il nostro piccolo borgo ha accolto l’arrivo del nuovo anno con una grande festa in Piazza Municipio. Un evento che ha unito tutta quanta la nostra comunità, che meritava una serata del genere”, ha commentato entusiasta lo stesso Antonio De Nittis. “A rendere ancora più speciale la serata, però, è stata la presenza del grande Max Vitale, speaker radiofonico di fama nazionale, che ha saputo coinvolgere il pubblico con il suo carisma e la sua energia. Accanto a lui, poi, il dj Walter Stramaglia ha regalato una colonna sonora perfetta per una notte di festa, mescolando ritmi coinvolgenti e musica travolgente di ottimo livello”, ha aggiunto l’imprenditore castelluccese.“Il merito di questa serata indimenticabile va soprattutto a Antonio De Nittis, che ha immaginato e fortemente voluto questo evento”, ha detto invece proprio Max Vitale. “Grazie alla sua determinazione e al suo spirito organizzativo, la piazza del paese si è trasformata in un palcoscenico di divertimento e convivialità”, ha sottolineato lo speaker radiofonico. Non sono mancati, infine, i ringraziamenti al commissario prefettizio, la dottoressa Barbato, e al segretario comunale, il dottor Longo, che hanno autorizzato l’iniziativa. Prima di chiudere c’è stato spazio anche per una sorpresa speciale e per un momento dedicato al prossimo. Durante l’evento, infatti, è stata presentata la neonata associazione Huma- NoiCiSiamo, che ha promosso una raccolta fondi destinata ai bambini del Mozambico. “I proventi serviranno all’acquisto di materiali scolastici e di antibiotici”, ha fatto sapere la presidente Rina Capobianco.“Ogni bambino ha diritto a stare bene e ad essere felice. Il nostro obiettivo è quello di offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Con questa associazione proviamo a donare loro un po’ di serenità, ispirandoci alla leggenda del mitologico uccello Huma, che si racconta porti fortuna e speranza a chiunque ne incroci il volo, venga sfiorato dalle sue piume o semplicemente dalla sua ombra”, ha spiegato. Un gesto di solidarietà che ha toccato il cuore dei presenti, aggiungendo un significato ancora più profondo a questa serata di festa. “L’evento è stato un vero successo. Non solo per la straordinaria affluenza, ma anche per l’atmosfera unica che si è creata. Un grande abbraccio collettivo, simbolo di unità, gioia e condivisione”, ha confermato ancora Max Vitale.“Questo capodanno rappresenta l’inizio di una nuova era per Castelluccio dei Sauri, che ha dimostrato in questo modo come anche i piccoli centri possano ospitare eventi di grande impatto, capaci di coinvolgere e unire le persone”, ha affermato. Un primo dell’anno all’insegna della speranza, della solidarietà e della collaborazione, dunque, che lascia intravedere un futuro ricco di opportunità e nuovi momenti di festa per tutta quanta la comunità.