Focaccia di Bisceglie: le congratulazioni di Confcommercio Bisceglie per il prestigioso riconoscimento P.A.T.

BISCEGLIE - Confcommercio Bisceglie, presieduta da Leo Carriera, e Assolocali-Vivi Bisceglie, presieduta da Andrea Ferrante, esprimono felicitazioni e soddisfazione per il prestigioso riconoscimento P.A.T. (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) ottenuto dalla focaccia di Bisceglie.“Questo importante traguardo rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra comunità e una testimonianza concreta del valore delle nostre tradizioni locali – spiegano i due referenti –. Un ringraziamento speciale va a Giuseppe Frizzale e all’APS Cooking Solution, che hanno guidato questo progetto con impegno e passione, e alla dottoressa Antonia Sinesi per il suo prezioso contributo”.Il riconoscimento P.A.T. è un risultato che valorizza ulteriormente il patrimonio enogastronomico di Bisceglie, rafforzando l’identità territoriale e le eccellenze che contraddistinguono il territorio.“Siamo certi che questo successo rappresenterà uno stimolo ulteriore per continuare a investire nella cultura, nella tradizione e nella qualità, fattori fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio e per il turismo enogastronomico. Un sentito grazie a tutti coloro che, con il proprio lavoro e la propria dedizione, hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato straordinario”, concludono i due presidenti.